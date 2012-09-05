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Оригинальные запчасти или аналоговые? Что выбрать?
5 Декабря 2018
Теги: авто

Рано или поздно любой автомобиль начинает барахлить и требовать замены вышедших из строя деталей. Автовладельцы, как правило, начиная поиск необходимых запчастей, сталкиваются с колоссальной разбежкой цен на одну и ту же деталь и не понимают, а в чем, собственно, разница? На этот вопрос мы попросили ответить специалистов интернет-магазина по продаже автозапчастей mg.by, которые имеют дело с разными производителями и могут дать компетентный ответ.


Какие бывают запчасти?

Вы можете найти оригинальные, аналоговые и контрафактные запчасти для иномарок в специализированных магазинах, на интернет-сайтах и рынках. Давайте поговорим подробнее обо всех них.


Оригинальные запчасти для иномарок

Такое название весьма условно, так как автоконцерны уже давно не занимаются производством запчастей и осуществляют только сборку автомобиля. Лишь иногда тот или иной бренд может изготавливать какие-то детали, но и то не все, а всего лишь пару-тройку из всего перечня. Что же тогда подразумевается под оригинальными? Это запчасти, которые произведены на разных заводах по техническому заданию автоконцерна. Например, оригинальные запчасти бмв будут представлять собой коробки передач ZF, подшипники INA и SKF, амортизаторы Sachs, свечи NGK и так далее. Автоконцерн заключает контракт с предприятиями-производителями и строго следит за качеством деталей. Поэтому вы можете быть уверены, в том, что они идеально подойдут к определенной модели авто и будут иметь долгий срок службы. Такие детали всегда имеют символ бренда.


Аftermarket

Те же предприятия, которые производят детали для автоконцернов, изготавливают их и для себя по таким же технологиям и затем продают под собственным брендом. По идее эти запчасти ничем не отличаются друг от друга. Но все же за их качеством нет стороннего контроля, поэтому оно остается на совести производителей. Тем менее, в основном это качественная продукция, имеющая все положенные характеристики. Стоит она дешевле, потому что нет переплаты за известный бренд автоконцерна и, хоть и называется аналоговой, по сути является оригинальной.


Аналоговые от сторонних компаний

Это компании, которые не работают с автомобильными брендами, а поставляют детали сразу в розничную сеть. Тут производители могут, конечно, сэкономить на качестве или произвести деталь не соответствующую оригинальной технологии. Однако и их качество нельзя назвать откровенно плохим. Многие компании-производители, занимающиеся подобной деятельностью, хорошо зарекомендовали себя и пользуются популярностью среди автосервисов и владельцев разных автомобилей. Но есть и еще один подвох. Автоконцерн может выпускать разные модификации одной и той же машины, и не всегда на все из них есть подходящие аналоговые запчасти. Поэтому лучше уточнить у специалистов информацию об этом заранее.


Контрафакт

Здесь все понятно. Это производители, жаждущие легкой наживы. Они производят подделки, очень похожие на оригинал, но выполненные из плохих материалов. Хорошо, еcли такие запчасти прослужат хотя бы полгода и не нанесут большего вреда машине, чем был до их установки. Они отличаются просто неприлично низкой ценой. Но такая экономия – миф. Вам все равно придется в итоге переплатить за повторный ремонт.


Так каким деталям все-таки отдать предпочтение?

Покупать только оригинальные детали необходимо лишь в одном случае, если ваш автомобиль все еще находится на гарантии и вы не хотите ее потерять. После ее окончания, вы можете смело рассматривать аналоги от тех же или сторонних производителей. Это позволит вам существенно сэкономить. Чтобы не купить контрафакт, всегда просите документы и проверяйте страну изготовителя. А также помните, что надежная компания предоставляет гарантию на заводской брак. Ну а чтобы быть точно уверенными в своей покупке, обращайтесь в крупные торговые сети с хорошей репутацией, специализирующиеся на продаже автозапчастей.


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тут были комменты. RIP!






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