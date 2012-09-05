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Организация дорожных барьеров и блокираторов парковочных мест
19 Ноября 2018
Теги: авто

Оставляя свое транспортное средство на парковке, владелец рассчитывает на полную сохранность своего имущества. Одна из самых важных характеристик современной парковки – грамотный функционал локации. Для этого парковочные места оборудуют блокираторами и дорожными барьерами. Эти установки актуальны не только для защиты транспортных средств, но и служат своего рода ограничителями на проблемных участках.

Парковочный барьер, как важная деталь современного паркинга

Барьер для парковки представляет собой особый вид ограждений. Эти приспособления позволяют резервировать за конкретным владельцем его парковочное место. Конструкция устанавливается непосредственно там, где будет располагаться авто.

Дорожный барьер отличается простейшей конструкцией. Он надежный и практичный во всех отношениях. Установка блокиратора не требует серьезных подготовительных мероприятий. Конструкция монтируется посредством специальных болтов к дорожному полотну.

В среднем процедура установки занимает меньше получаса. Это один из самых быстрых способов, позволяющих качественно организовать парковочное место.

Особые достоинства блокираторов

Эксплуатация устройства также предельно проста. Перед тем, как занять свое парковочное место, владелец авто просто должен разблокировать установку и сложить ее. Покидая парковку, необходимо снова вернуть барьер в исходную позицию, и зафиксировать устройство. В таком «активном» положении блокатор делает невозможным проезд на конкретное парковочное место. Даже машины с высоким клиренсом не смогут занять чужое место.

В качестве альтернативных вариантов применяют цепные автоматические барьеры. Кроме этого, могут пригодиться парковочные столбики или шлагбаумы. Впрочем, последний вариант актуален для автоматизации парковок тотально, но не для решения проблем, связанных с одним конкретным парковочным местом.

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тут были комменты. RIP!






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