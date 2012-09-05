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Оптово-розничная продажа автозапчастей
10 Декабря 2020
Теги: авто

Поиск качественных автозапчастей - дело достаточно сложное, требующее огромных временных затрат. Забыть о таких поисках вы сможете если обратитесь в онлайн-магазин Auto-Lavka. Здесь представлен огромный ассортимент высококачественных и оригинальных запчастей для любых автотранспортных средств отечественного или зарубежного производства. Онлайн-магазин занимается не только розничной, но и оптовой продажей товара. Основными клиентами Авто-Лавки являются компании, имеющие собственные автопарки. Они содержат огромное количество автотранспортных средств, которые нуждаются в плановом обслуживании. Именно для них услуги и предложения онлайн-магазина являются наиболее оптимальными и выгодными.

Авто-Лавка предлагает также различные расходные материалы, в том числе смазку, краски, герметики, масла и др. Основным профилем продавца является удовлетворение требований отечественного автопрома. Поэтому здесь вы легко найдете любые детали на такие отечественные модификации авто, как ПАЗ, КАМаз, Лада-Гранта, Нива-Шевроле, Газель или УАЗ. На рынке автозапчастей компания представлена с 2005 г. А четыре года назад был создан интернет-магазин auto-lavka.kz, наладивший онлайн-продажи с доставкой. Заявки заказчиков здесь обрабатываются в рекордно короткие сроки. Аналогичное касается и сроков доставки. Благодаря этому экономится время клиента, которое для многих является главным ресурсом.

Снабжается онлайн-магазин 104 проверенными и надежными компаниями. На сегодняшний день ассортиментный ряд Авто-Лавки насчитывает более 10 тыс. товарных позиций. А ежегодно продавец обслуживает более полутораста компаний. В виртуальном каталоге интернет-магазина потенциальные покупатели найдут любые запчасти. Все они распределены по тематическим разделам. В категории оригинальных запчастей представлены изделия лучших мировых производителей. Оптовые заказы доставляются не более чем за пятнадцать суток. Раздел Аналог автозапчастей состоит из огромного ассортимента деталей хорошего качества, которые обойдутся клиентам недорого. Поставляются они отечественными и китайскими премиум-брендами.

Отдельно представлены запчасти для спецтехники и грузового автотранспорта. Если вы не найдете подходящую деталь в наличии, можно оформить персональный заказ. Продавец обязуется обменять или вернуть товар, если вы пока не установили приобретенные запчасти. В таких случаях необходимо сохранение товарного вида и соблюдение чистоты упаковки. Если приобретенная деталь не подошла, онлайн-магазин заменит ее на подходящую или же заказчик сможет получить деньги обратно, если такой товар не будет найден среди ассортимента Авто-Лавка. А в случае заводского брака, товар подлежит гарантированной замене. Чтобы приобрести нужные запчасти, достаточно оставить онлайн-заявку на веб-сайте продавца. Менеджеры без замедления займутся подготовкой наиболее выгодного для вас коммерческого предложения с указанием цен, сроков поставки и производителей. Оплатить онлайн-заказ вы сможете полностью или на 50 процентов предоплатой. Готовое КП будет выслано на ваш электронный адрес. Если оно вам понравится, вы получите счет или же заключите договор Поставки. Доставка осуществляется не только по Алматы, но и по регионам.

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