Чтобы иметь возможность оптимизировать процесс управления автомобилем, необходимо наличие на автомобиле маршрутного компьютера, который в процессе движения выдает по желанию водителя данные о значениях показателей качества управления.

Другим условием является определение задачи управления, которая может быть сформулирована одним из следующих способов:

• выдерживать заданный расход топлива и максимизировать скорость сообщения;

• выдерживать заданную скорость сообщения (равную скорости транспортного потока) и минимизировать расход топлива. В связи с этим, в последнее время все большее распространение получают автомобили с дизельным двигателем. А купить зимнее дизельное топливо оптом по доступным ценам можно в компании РОСТНЕФТЬ.

Оптимизация управления автомобилем заключается в постановке задачи управления, реализации определенного алгоритма, оценке информации обратной связи о достижении поставленной задачи и соответственном регулировании параметров движения для достижения поставленной задачи.

Задавать расход топлива и максимизировать скорость сообщения целесообразно, когда удобство движения соответствует уравнениям А и В — свободный и частично связанный транспортный потоки соответственно. При более низких уровнях удобства движения скорость сообщения определяется скоростью потока. Поэтому следует минимизировать расход топлива.