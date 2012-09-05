Чтобы иметь возможность оптимизировать процесс управления автомобилем, необходимо наличие на автомобиле маршрутного компьютера, который в процессе движения выдает по желанию водителя данные о значениях показателей качества управления.
Другим условием является определение задачи управления, которая может быть сформулирована одним из следующих способов:
• выдерживать заданный расход топлива и максимизировать скорость сообщения;
• выдерживать заданную скорость сообщения (равную скорости транспортного потока) и минимизировать расход топлива. В связи с этим, в последнее время все большее распространение получают автомобили с дизельным двигателем. А купить зимнее дизельное топливо оптом по доступным ценам можно в компании РОСТНЕФТЬ.
Оптимизация управления автомобилем заключается в постановке задачи управления, реализации определенного алгоритма, оценке информации обратной связи о достижении поставленной задачи и соответственном регулировании параметров движения для достижения поставленной задачи.
Задавать расход топлива и максимизировать скорость сообщения целесообразно, когда удобство движения соответствует уравнениям А и В — свободный и частично связанный транспортный потоки соответственно. При более низких уровнях удобства движения скорость сообщения определяется скоростью потока. Поэтому следует минимизировать расход топлива.
После начала движения компьютер начинает выдавать результаты измерений после прохождения первого километра пути. Однако оценивать качество управления необходимо после завершения ездового цикла, равного 5 км. Также не ранее чем через 5 км следует определять результаты внесения изменений в алгоритм управления. Это связано со следующим. Ездовой цикл включает три фазы движения: разгон, установившееся движение, замедление. Их продолжительность изменяется случайным образом. На отрезке длиной 5 км происходит осреднение продолжительности движения в отдельных фазах и, если сравнивать циклы каждые 5 км или на больших отрезках, то они оказываются подобными один другому. При сравнении на отрезке менее 5 км циклы начинают различаться и результаты измерений качества управления становятся несопоставимыми между собой. Чтобы увеличить скорость сообщения Ус, необходимо повышать максимальную скорость на участках свободного движения. При уровнях удобства А и В показателем правильного выбора максимальной скорости Утдт является величина коэффициента равномерности движения ку = Ус / Утах.