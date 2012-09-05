В оптимальной позе сохраняются естественные изгибы позвоночника, который является «пружиной», амортизирующей вертикальные толчки. Роль упругих элементов играют межпозвоночные диски, которые в естественном положении нагружаются равномерно. Типичная ошибка человека за рулем — наклон туловища вперед. В этом случае спина принимает округлую форму, передняя часть межпозвоночного диска сдавливается, воспринимая дополнительную нагрузку, которая при оптимальном положении тела распределяется равномерно. Результат — потеря возможности позвоночника амортизировать толчки и, что самое главное, повреждение межпозвонковых дисков и риск заболевания позвоночника. Снизить риск таких заболеваний помогают современные спинки сидений, оснащенные устройством, позволяющим регулировать кривизну спинки в области поясницы, чтобы ее можно было подогнать к естественным изгибам конкретных водителей. Хотите срочно продать авто и при этом не потерять в деньгах? Обращайтесь в minas-auto.ru - здесь вам предложат самые выгодные условия сотрудничества.

Угол между бедром и туловищем влияет на естественное положение внутренних органов. Когда он меньше требуемого, происходит сжатие внутренних органов, вызывающее болевые ощущения. Причины этого — наклон туловища вперед, большой наклон подушки сиденья назад.

Удобство положения ног зависит от угла их изгиба в колене — чем угол больше, тем лучше. В то же время величина угла изгиба в колене ограничивается возможностью нажать на педаль сцепления «до пола», для чего колено должно оставаться чуть-чуть согнутым, а угол в голеностопе должен быть близок к прямому.