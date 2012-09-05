Оптимальной максимальной скорости соответствует величина ку от 0,7 до 0,75. Анализируя с учетом этого результаты экспериментальной оценки экономичного алгоритма управления, необходимо отметить, что максимальные скорости были выше оптимальных, так как ку изменяется от 0,65 до 0,67. Это связано с тем, что в процессе заезда водитель не получал информации о величине коэффициента равномерности движения.

Для снижения расхода топлива необходимо уменьшать время движения на низших передачах, увеличивать время движения накатом и уменьшать число торможений — двигаться как можно равномернее, как можно точнее выполнять экономичный алгоритм управления в фазе разгона и установившего движения.

Замедление оказывает большое влияние на расход топлива. Поскольку при использовании экономичного алгоритма ускорение разгона оптимизируется, величина «шума ускорения» является индикатором оптимальности режима замедления. Если о, не превышает 0,65 м/с2, замедление оптимальное. Увеличение о, до0,8... 1,0 м/с2 означает, что имеются резервы снижения расхода топлива. Когда «шум ускорения» превышает 1 м/с2, необходимо срочно вносить коррекцию в свои действия при торможении автомобиля, чтобы снизить уровень замедления. В этом случае вместе с увеличением расхода топлива снижается надежность управления автомобилем.

Таким образом, оптимизация управления автомобилем заключается в анализе показаний маршрутного компьютера. Если они не соответствуют поставленной задаче, необходимо внести изменения в свой алгоритм действий и снова сравнить полученный результат с заданием и т.д.