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Определение стоимости запчастей для клиентов
14 Марта 2017
Теги: авто

Тысячи поставщиков автозапчастей работают на благо клиента. Кто-то из них имеет в наличии собственный интернет-магазин автозапчастей, где подробно представлена полная информация о детали, ее стоимость, сроки поставки. Другие поставщики предпочитают работать с клиентами посредством рассылки прайс-листов с актуальной стоимостью.

В подобном разнообразии предложений легко затеряться, поэтому владельцы автосервисов, розничных магазинов предпочитают сотрудничать с одним или несколькими поставщиками. Как правило, проценка прайс-листов осуществляется вручную, что приводит к потере клиентов, выручки.

Спасением могут стать программные продукты для автобизнеса, разрабатываемые www.zapscript.ru. Огромное количество разработок позволит выбрать лучшую программу, идеально подходящую под конкретную торговую точку, ее направление, потребности авторынка и т.д. Критериев отбора много, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом. Это могут быть программы учета, стол заказов автозапчастей и другие. Алгоритмы учета разработчиками доведены до идеала, но инструменты проценки используются не всеми. К ним можно отнести – поиск автозапчастей и их аналогов, сравнение условий поставки и стоимости. Между тем, этот инструмент позволяет выстроить серьезный бизнес, точно и оперативно определить картину наличия конкретных запчастей и их аналогов, условий поставок.Отметим ключевые этапы определения стоимости автозапчастей:

• Поиск запчасти в каталоге по оригинальному или неоригинальному коду,
• Поиск аналогов,
• Поиск цен на запчасти основного кода, их аналогов из наличия на складе,
• Поиск цен на запчасти основного кода, их аналогов из прайс-листов поставщиков,
• Поиск цен на запчасти основного кода, их аналогов на сайтах поставщиков,
• Определение конечной цены для клиента.

Не каждый владелец автомагазина способен учесть все эти этапы вручную. Как минимум пропускаются один или два пункта, что в конечном итоге может привести к убыткам.

Только представьте себе, что вы нашли не ту запчасть или же ту, но код на ней отличен от оригинального. В лучшем случае клиент просто не совершит покупку, а в худшем при доставке этой детали вы потеряете деньги, время и самого клиента.

Если не определить наличие всех аналогов, то на складе его не отыщется – это лучший случай, а в худшем – аналоги вовсе не найдутся, что приведет к потере клиента.

Если поиск не проведен по всем прайс-листам, полученным от поставщиков, то в лучшем случае произойдет потеря времени, а в худшем – искомая деталь так и не будет найдена, клиент опять уйдет без покупки.

Как правило, сотрудники магазинов останавливаются на пером же попавшемся варианте, не проверив целесообразность других. Нет такого человека, который мастерски делал бы проценку по всем параметрам вручную за небольшое количество времени. Это нужно открыть каталог автозапчастей, найти искомую деталь, сверить код, найти аналоги, пользуясь таблицами Эксель или каталогами TecDoc. Далее следует уточнить, а есть ли эта деталь в наличии и как скоро она поступит в магазин. В более сложном случае охватываются интернет-сайты, прайсывсевозможных поставщиков, различные файлообменники. Потом происходит формирование заказа с копированием информации из найденных источников. Времени это займет предостаточно, поэтому программные разработки от www.zapscript.ru во многом помогают облегчить жизнь и продавцам, и клиентам.


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