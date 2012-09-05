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Определение размеров рулевой передачи
28 Декабря 2017
Теги: авто

Максимальный момент около оси поворотной цапфы, определяющий напряжение всех частей рулевой передачи, пропорционален нагрузке передней оси и диаметру передних колес. Этот момент передается соединительными тягами валу рулевого рычага (сошке); но при передаче этот момент увеличивается или уменьшается в отношении 1к 1«, где:?!—действительная длина рулевого рычага и ?2—действительная длина поворотной цапфы. Это отношение обычно близко к 1. Допустимый крутящий момент вала рулевой передачи пропорционален кубу диаметра и прочности на срез материала, из которого сделан вал.

Отсюда следует, что мы можем написать формулу, где й обозначает диаметр вала рулевой передачи; 5—коэффициент крепости на срез того материала, из которого сделан вал; №—максимальную нагрузку на переднюю ось и I)—диаметр передних колес. Коэффициент надежности для быстроходных машин должен быть несколько выше чем для грузовиков с тихим ходом.

При стали сложного состава знаменатель дроби под знаком радикала может быть увеличен пропорционально прочности на срез. При употреблении сортов стали №№ 2330 и 3140 он может иметь значение в 64000 фунт, на дм2 (3 800 кг/см2), а для грузовиков с тихим ходом—даже до 70 000 фунт, на дм2 (4900 кг/см2). Рулевой рычаг соединяется с валом посредством шпонок согласно норм SAE, что не должно значительно уменьшать сопротивления сечения.


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тут были комменты. RIP!






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