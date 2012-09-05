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Оплата согласно пробегу
1 Марта 2022
Теги: авто

Я застраховал новую машину Шкода Кодиак Скаут в Кемерово. Спустя восемь месяцев ее угнали. В страховой компании сказали, что выплаты будут произведены, но с учетом износа. Верно ли это?

Максим Резунов, Киев

Согласно действующему гражданскому и конкретно страховому законодательству Украины, при страховании имущества страховая сумма устанавливается в пределах стоимости имущества, которое определяется по ценам и тарифам, действовавшим на момент составления договора страхования, если иное не предусмотрено самим договором.

Поэтому, прежде всего, посмотрите в договоре, который вы заключили со страховой компанией, в пределах какой страховой суммы и в каком размере должна производится страховая выплата. Там же может быть указание на применение в рассчетах страховой выплаты степени износа (амортизации) объекта страхования, или же должна быть упомянута франшиза — часть убытков, не возмещаемая страховиком в соответствии с договором страхования. Если такое условие было оговорено при подписании договора, остается вопрос о реальности правильного определения степени износа украденного автомобиля. Скорее всего, при ее определении будет учтен возраст и пробег вашего авто.

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