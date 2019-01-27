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Оплата наличными: возможны большие скидки
18 Сентября 2019
Теги: авто

На первый взгляд, оплата наличными при покупке автомобиля кажется делом утопическим, потому что мало кого может быть на руках такая свободная сумма. Тот, кто хочет купить автомобиль, может взять кредит своем банке и заплатить продавцу за машину наличными, Хотя проценты бизнес-банков, составляющие пример но 12%, заметно выше, чем автобанках, но тот, кто платит наличными, получает обычно очень большую скидку, которая была бы невозможной при финансировали через банк-производитель. Так что будет весьма оправ данным сначала узнать о скидке при оплате наличными и произвести расчеты. Например, Ореl финансируется Ореl-банком с процентной ставкой 5,9%. То же цены можно достигнуть если клиент добьется скидки у продавца при оплате наличными в 7%.

Тех, кто хочет не арендовать, а купить новый автомобиль, к цели ведут два пути: покупка в кредит или оплата наличными у продавца. Кажется, что напрашивается первый вариант, так как банки- производители просто навязывают.

СКОНТО - это регулируемое законом снижение цены при оплате наличными при совершении крупных сделок. Сконто составляет три процента от покупательской цены. Хотя покупатель не может требовать скидки, основываясь на законных правах, но в торговле это повсеместно принято.

Тот, кто при покупке оплачивает автомобиль наличными, может ожидать. Что получит скидку, которая будет заметно больше, чем эти три про-; цента. Даже при покупке пользующихся большим спросом автомобилей малого класса часто можно выторговать скидку до 10%.

Но следует обдумать вот что: тот, кто платит наличными, чаще всего получает весьма значительную скидку, которая обычно составляет больше 3% обычной скидки. Так что имеет смысл взять в своем банке ссуду на покупку нового автомобиля - ведь очень редка такая сумма бывает свободна на руках, заплатить за машину наличными и получить большую скидку. Прежде чем заключить кредитный договор с банком-производителем, следует получить точную информацию и все внимательно просчитать. При существующих сейчас процентах кредита банков и сберегательных касс, составляющих примерно 12%, основным правилом должно стать следующее: если эффективный годовой процент автобанка составляет около 1,9%, клиент должен добиться у продавца скидки в 10- 11%, чтобы выгодней обойтись кредитом от своего банка. При эффективном годовом проценте в 3,9% скидка должна составлять примерно 9%. В уже упомянутом случае с Оре1-Аз1га, чье финансирование Оре1-банк предлагает с процентной ставкой 5,9%, скидка должна составлять около 7%. Самым выгодным путем приобретения нового автомобиля будет все-таки обращение к собственным накоплениям. Даже если рассчитать, какие проценты принесла бы положенная в банк сумма, уплаченная за автомобиль, то теоретические потери будут все же меньше, чем те деньги, которые вы потратите на взносы.


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