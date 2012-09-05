Гидродинамический трансформатор (ГДТ) представляет собой закрытую конструкцию, необходимую для передачи крутящего момента от ведущего вала двигателя к коробке передач. В настоящее время он используется повсеместно в грузовых и легковых автомобилях с АКПП и вариаторами.

В отличие от «механики», гидроузлы не имеют жесткой связи с осью вращения, благодаря чему передача осуществляется плавно и без рывков.



Устройство и принцип работы гидротрансформатора АКПП

ГДТ является усовершенствованной гидромуфтой и, так же, как и она состоит из насосного и турбинного колес, расположенных друг напротив друга. При вращении первого колеса (его еще называют ведущим) заполняющее внутреннее пространство масло приходит в движение, и передает его ведомому – турбинному. Аналогичным образом можно заставить вращаться лопасти выключенного вентилятора, расположив напротив него еще один и включив.

Главным отличием работы гидротрансформатора АКПП от предшественника будет более сложный путь масла. Для этого ГДТ имеет дополнительный узел – реактор или статор. Благодаря этому возрастает скорость движение вязкой жидкости и, как следствие, возрастает КПД всего устройства (что в свою очередь, позволяет добиться экономии топлива). Кроме того, это позволило расположить колеса максимально близко одно к одному и уменьшить общие размеры конструкции.

Ускорение потока трансмиссионной жидкости в системе происходит до тех пор, пока скорости вращения насосного и турбинного колес не сравняются. После этого, передача крутящего момента прекращается, и масло беспрепятственно перемещается в замкнутой системе.

Конструктивные преимущества гидротрансформаторов оказались настолько существенными, что на сегодняшний день гидромуфты практически не применяются. Исключение составляют так называемые полуавтоматические коробки, которые, впрочем, тоже постепенно уходят с рынка.



Плюс и минусы гидротрансформаторов

Гидродинамический узел отлично справляется со своими главными задачами:

Обеспечивает плавную передачу.

Предохраняет двигатель во время пуска.

Ограничивает максимально передаваемый крутящий момент.

Тем не менее, ГДТ имеет и серьезный недостаток: значительное снижение КПД при увеличении скорости. Кроме того, возникающее при этом «проскальзывание», приводит к перегреву масла. В свое время, это служило одним из весомых аргументов сторонников «механики» против «автоматов».

Однако со временем выход был найден. Современные узлы передачи крутящего момента имеют систему блокировки. Работа гидротрансформатора АКПП происходит по тому же принципу, что и раньше до того момента пока частота вращения колес не становится одинаковой. После чего происходит «сцепка» – лопастные элементы жестко связываются и осуществляют передачу напрямую, как в МКПП. Изначально блокировка производилась при достижении скорости порядка 65-70 км/час. Современные устройства позволяют делать это значительно раньше – при 20 км/час.

Переход в режим кинетической передачи позволило значительно повысить общий КПД работы и снизить расход топлива. Но, к сожалению, данное решение имеет и минусы:

Меньшая плавность хода при блокировке.

Увеличение нагрузки на узлы и их более быстрый износ.

Дополнительное загрязнение трансмиссионного масла продуктами, возникающими по причине износа фрикционов.

В новых моделях, достигать компромисса между эффективностью, удобством и надежностью помогают компьютерные системы. С ними КПД системы возрастает до 95%.



Выявление и устранение неисправностей ГДТ

О необходимости обращения в сервисный центр говорят следующие отклонения в нормальной работе трансмиссионной системы:

Гул, вой и другие посторонние звуки, которых не было раньше.

Пробуксовка.

Ощутимые толчки при переключении.

Преждевременное переключение на пониженную передачу.

Повышенный расход топлива.

Перегрев трансмиссионной жидкости.

Ряд проблем решается обычными профилактическими процедурами, например, заменой масла. Другие потребуют более сложных действий, а также чистки и замены некоторых компонентов.

Основными изнашиваемыми элементами гидроузлов являются:

Фрикционные накладки.

Сальники.

Кольца и втулки.

Соленоиды.

ГДТ является дорогостоящим устройством, а значит, его диагностику, профилактику и ремонт следует доверять исключительно профессиональным сертифицированным сервисным центрам, имеющим современное оборудование и большой опыт. Цены на подобную услугу можно без труда отыскать в интеренете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться чс цнеами на ремонт гидротрансофрматора акпп http://atfservice.ru/uslugi/remont-gidrotransformatora/ либо на другом ресурсе по вашему желанию.

Выявление и устранение поломок предполагает:

Внешний осмотр и проверку уровня масла.

Снятие кодов ошибок.

Замену изнашиваемых частей.

Разрезание шва корпуса на станке и чистку деталей.

Стоимость работ зависит от их сложности. При этом, даже полная переборка ГДТ будет минимум в 10 раз дешевле приобретения и установки нового блока.

Особого подхода потребуют элементы трансмиссии с компьютерным управлением. Помимо обычных инструментов и станков, для их ремонта нужны специальное диагностическое оборудование и стенд для настройки, которые могут позволить себе только профессиональные центры.



