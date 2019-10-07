Любителей революционных идей этой весной ожидало разочарование: большинство концептуальных разработок представляло собой вариации на тему GT, эдакие огромные спорткупе. Мы давно знаем, что господа дизайнеры мастера выводить плавные линии и вычерчивать проекты в стиле техно, но по-настоящему поражающих воображение проектов выставлялось совсем немного.

Тем не менее на Женевском автосалоне, проходившем в этом году с 6 по 16 марта, было людно даже в дни прессы, когда он еще закрыт для массового посещения: здесь, по оценкам. побывали более 6000 истов со всех концов света. Главное же действо начинается уже после открытия: на сцену выходит Его Величество Покупатель, и автопроизводители вступают в настоящую битву за его симпатии.

Швейцария в этом смысле лакомый кусочек — среднестатистический доход в стране настолько высок, что большую часть знаменитых швейцарских часов приходится делать за рубежом, иначе издержки на зарплату задерут их и без того немалую цену до небес. Впрочем, как раз наиболее престижные марки собирают именно здесь.