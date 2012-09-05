На последнем автосалоне во Франкфурте на стенде Adam Opel AG внимание посетителей, да и прессы, было приковано к новейшим разработкам на темы моделям Tigran Scamp. В круговерти восхищений и умилений чуть не затерялся другой экспонат — Combo, развозной фургончик, также на базе нового Opel Corsa. А этот автомобильчик, право, заслуживает внимания.

В отличие от моделей Tigra и Scamp, предназначенных главным образом для проверки реакции потенциальных покупателей, Combo изначально готовился к серийному производству, чтобы заменить устаревшую модель с тем же названием. Только если раньше Combo производился на базе Opel Kadett, то теперь он стал членом семьи «улыбающихся» автомобилей.

Небольшие фургоны на базе известных легковых моделей очень популярны в Европе. Их доля от общего числа продаж среди автомобилей небольшой грузоподъемности с 1987 года составила 20,9 %. В 1992 году было продано 372000 машин этого типа, а наиболее ходовым такой товар был во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. Поцарапали автомобиль? Полировка авто вернет ему прежний лоск.

Перепутать Combo с другой машиной может лишь слепой — спереди нас приветствует уже хорошо знакомая дружелюбная «улыбка» «обычного» Opel Corsa. И все же более утилитарное предназначение Combo определило и характерный новый облик.

Сразу бросается в глаза увеличенный задний свес, иное решение заднего бампера и арок задних колес — все подчинено одной цели: увеличению вместимости грузового отсека. Сам же фургон немного зализан в соответствии с современной модой.

Хорошо заметны большие выштамповки в верхней части боковин — с 1994 года будет поставляться и грузо-пассажирская модификация с боковыми сиденьями на этом месте, рассчитанная на пять человек.

А что за черный кожух над крышей? Верно, это пластиковый обтекатель для снижения лобового сопротивления, но не только. На крыше кабины под этим колпаком можно разместить до 100 кг груза, либо использовать это пространство для перевозки длинномерных предметов, что дает Combo дополнительное преимущество перед конкурентами. Завершают экстерьер наружные зеркала заднего вида на длинных стойках — для улучшения обзорности.