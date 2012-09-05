Одной из частых причин, выводящих из строя ноутбуки, является их перегревание. Такое явление наблюдается, если внутри устройства накапливается пыль. Пользователю нужно постоянно контролировать температуру основных блоков компьютера портативного типа. Периодически должна проводиться чистка ноутбука от скопившейся пыли.

Следить за температурой помогает специальная программа, позволяющая считывать показания датчиков температуры. Данное обеспечение программного типа должно быть установлено на каждом ноутбуке.

Почистить ноутбук от скопившейся пыли достаточно сложно, поэтому рекомендуется обращаться в специальную мастерскую (один из примеров - ant.sc/remont-noutbukov). Специалисты применяют специальную методику, позволяющую выполнить надежное избавление от пыли.

При выборе мастерской имеет смысл отдать предпочтение такому сервису, который предоставляет широкий спектр услуг, обеспечивающих качественный ремонт компьютеров. Например, стоит обратить внимание на специализированные мастерские, которые готовы отремонтировать ноутбук, компьютер стационарного типа или планшет, а также обеспечить настройку специальных программ.

Ноутбуки современного типа предусматривают постоянное охлаждение при помощи небольшого кулера. Он самостоятельно прогоняет воздушный поток, который активно охлаждает устройство. Скопившаяся пыль препятствует процессу охлаждения, что приводит к искусственному перегреванию устройства. Следовательно, избавление от пыли позволит воздуху свободно проходить по установленной схеме.

Специальная система, обеспечивающая охлаждение ноутбука, вынуждена адаптироваться под нагрузку, которую выполняет процессор. Вам приходилось наблюдать, что при длительной работе устройства появляется дополнительный шум? Такое положение свидетельствует о том, что температура повысилась, следовательно, необходимо срочное охлаждение. Устройство получает сигнал от температурного датчика, что заставляет вентилятор вращаться в ускоренном режиме, вы слышите шум.

Процесс вентилирования незаметен, но постоянно выполняется перекачивание большого объема воздуха. Естественно, в воздухе имеется пыль. Когда поток воздуха перекачивается через специальную систему, обеспечивающую охлаждение, пыль оседает внутри. Соответственно, со временем образуется пробка, препятствующая циркуляции воздуха. В данной ситуации существенно затрудняется процедура, необходимая для охлаждения ноутбука. Происходит перегрев, который негативно влияет на деятельность процессора.

Каждый изготовитель указывает предельную температуру, при которой ноутбук может эксплуатироваться. Если происходит перегрев, то внутри системы наблюдаются изменения необратимого типа, процессор полностью выходит из строя. Отремонтировать данную деталь невозможно. Приходится обращаться в мастерскую, чтобы целиком заменить дорогостоящий элемент на новый. Достаточно часто критическим значением температуры является цифра, равная 95 градусов.

Не рекомендуется допускать температуру, которая выше 70 градусов, потому что при повышенной нагрузке происходит неконтролируемый перегрев, который непросто заметить.

Таким образом, специалисты советуют бережно относиться к вопросу, связанному с возможным перегревом ноутбуков. Вам нужно установить специальную программу, которая позволит следить за показаниями датчиков. Естественно, нужно периодически очищать устройство от скопившейся пыли. Данную процедуру лучше всего поручить специалистам.



