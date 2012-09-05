Снукер является одним из самых интересных вариантов игры в бильярд, который пользуется колоссальным спросом не только среди бильярдистов, но и среди беттеров. Одни предпочитают играть в нее, другие – наблюдать за процессом и делать ставки. Во многих конторах ставки на снукер являются самыми популярными. Азартные игроки охотно осваивают все нюансы и особенности данной игры, отслеживают все происходящие события и результаты чемпионатов, делают прогнозы на предстоящие встречи игроков. Самой востребованной платформой среди беттеров является live-режим, с преимуществами которого можно ознакомиться в конторе Neoplay. Здесь игроки могут свободно применять самые различные стратегии, наблюдая за игрой вживую через прямой эфир, и делать ставки на снукер. Букмекерская контора предлагает самые выгодные линии и условия для ставок, поэтому такой вид отдыха и развлечений придется по нраву всем. Он не только принесет массу позитивных эмоций, всплеск адреналина и драйв, но еще даст возможность пополнить свой капитал приятной денежной суммой.

Особенности ставок на снукер

Игра в бильярд не похожа на другие виды спорта. Здесь не нужна физическая подготовка, которая может повлиять на исход игры. Главное в снукере – умение владеть кием и максимально сосредотачиваться на игре. Именно благодаря этому многие игроки достигают многочисленных побед, а беттеры, которые поставили на них, получают солидные денежные вознаграждения. Поэтому прежде, чем сделать ставки, нужно как следует разобраться со всеми правилами и особенностями увлекательной игры, чтобы она принесла заветную прибыль. Еще одной отличительной чертой ставок на снукер является широкий диапазон линий. Самыми востребованными среди беттеров являются следующие ставки:

на итоговый результат игры;

на победителя;

на фору;

на фрейм.

Приятно удивит азартных игроков внушительный тотализатор спортивных ставок. Наибольшую прибыль им могут принести линии с крупнейшими чемпионатами и турнирами. Именно они являются для рисковых игроков самыми привлекательными, что побуждает их ставить на кон свои кровные деньги в надежде сорвать солидный куш. При чем, многие из них готовы рисковать солидной суммой. И неудивительно, ведь только на игровом ресурсе Neoplay можно получить крупные выигрыши с гарантированными выплатами и ощутить все преимущества такого формата развлечений.

