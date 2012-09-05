Частные владельцы авто и представители транспортных компаний нередко сталкиваются с ситуациями, когда клиенты совершают элементарные ошибки при заказе перевозок. Результатом таких оплошностей становится порча или утеря груза. Естественно, следствием является недовольство заказчика и сокращение потенциальной клиентской базы для перевозчика.

Специалисты, обслуживающие онлайн-сервис грузоперевозок в Иркутской области «Везет Всем», проанализировали типичные ошибки подобного рода. На основании своих исследований они подготовили ряд рекомендаций, позволяющих клиентам сохранять свои грузы, а перевозчикам — оставлять заказчиков полностью удовлетворенными сервисом. Здесь предлагаются основные из этих советов, которые автомобилисты Иркутска могут использовать при работе с клиентами.





Как избежать типичных ошибок: советуют на «Везет Всем»

Приведем несколько самых распространенных оплошностей, которые могут привести к плачевным для заказчиков результатам перевозки:

Доверяй, но проверяй

Всегда следует проверять, каким транспортом будет перевозиться груз. Не стоит доверять ярким фотографиям роскошных и чистых авто на обычных досках объявлений. Следует поинтересоваться реальными документами на автомобиль. Портал «Везет Всем» предоставляет такую возможность с услугой подтвержденного транспорта. С ней вы можете самостоятельно убедиться, подадут для вашего бесценного груза шикарный Rolls-Royce или поездку совершит «копейка» 1980 года.

Пустые слова

Все условия перевозки должны быть зафиксированы документально. В нашем мире очень много мошенников и простых любителей поживиться на чужом доверии. Фразы «все будет ОК» или «довезу и перезвоню» могут котироваться, как официальные условия только когда вы отправляете груз с хорошо знакомым вам водителем. На «Везет Всем» модераторы проверяют все документы перевозчика, а конечные договоренности с заказчиком фиксируются на сайте. Поэтому перевозка мотоцикла транспортной компанией или отправление четвероногого чуда с частником не завершится классическим «а был ли мальчик?»





Я тут к куму заехал...

Доверие — вещь, конечно, хорошая, но в деловом мире оно всегда должно поддерживаться фактами. Используя современные средства можно постоянно контролировать перевозчика, чтобы тот «случайно» не отклонился на пару сотен километров от маршрута. Такие ошибки могут привести к потере времени и денег. На «Везет Всем» клиенты могут совершенно бесплатно отслеживать перемещение груза. Такая услуга доступна на десктопной и мобильной версий проекта. Поэтому перевозчик не потеряется во время поездки.

А чемоданчик-то краденый!

Отправляя вещи, коробки, сумки и любые другие грузы, их следует обязательно подписывать или маркировать. Особенно это касается сборных и попутных грузов, когда в одном авто перевозятся отправления для нескольких получателей. Помните классический «ляп», когда по вине транспортной компании муж возвращается из командировки с женским бельем в сумке? Чтобы таких ситуаций не происходило, «Везет Всем» предлагает иркутянам стандартный шаблон такой мини-накладной, либо же просто напоминает о необходимости подписать груз собственноручно.

Для избегания этих и других стандартных ошибок при перевозках рекомендуется пользоваться надежным и проверенным ресурсом. Именно такой сервис предлагает онлайн-площадка «Везет Всем», которой ежедневно пользуются свыше 1500 заказчиков.