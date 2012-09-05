Приобретение недвижимости ответственная и сложная процедура, требующая максимальной осторожности. На рынке недвижимости сейчас встречаются большое количество мошенников, использующих разные схемы обмана граждан. В результате, вы покупаете недвижимость, которая оформлена на другого человека, а заплаченные деньги теряются. Чтобы не стать жертвой подобных операций, необходимо воспользоваться официальным веб-сайтом Росреестра https://rosreester.net/ и тщательно проверить приобретаемый объект - квартиру, частный особняк или же земельный участок. Для этого достаточно оформить онлайн-заявку и дождаться детального отчета касательно проверки недвижимого имущества. В соответствующем поле необходимо указать адрес или же кадастровый номер объекта.



Услуга является платной, поэтому отчет на электронный адрес поступит только после отчисления полной стоимости. Проверка проводится на предмет юридической чистоты конкретного объекта. На подготовку отчета уходит несколько часов. Сроки полностью зависят от уровня загруженности базы. Выполняется проверка по соответствующим базам, в результате которой устанавливается нет ли арестов, обременений или же долгов на конкретные объекты недвижимости. Среднее время исполнения заказов составляет от 6 до 24 часов. Также доступна услуга срочной проверки, на которую уходит 6-12 часов. Если базы слишком перегружены, время оформления растягивается до трех рабочих суток. Во время проверки используются только актуальные данные о недвижимости.





Проверка земельных участков



Земля также как и квартиры или частные особняки могут иметь различные обременения, аресты, сдаваться под залог или же оформляться на других людей. Чтобы вы не стали жертвой подобного мошенничества, лучше заранее выполнить проверку участка https://rosreester.net/proverit-uchastok через портал Росреестр. Для такой процедуры достаточно указать кадастровый номер участка и дождаться детального отчета, который будет составлен максимально оперативно. ЕГРН представляет собой госреестр недвижимости, в который внесены все земельные участки. Объединены они в общую базу. Кадастровый учет ведется с целью предотвращения фактов мошенничества и пресечения попыток обмана граждан.



Проверка через базу Росреестра позволит потенциальному покупателю установить наличие обременений, залога, ареста и получить общие сведения о владельце участка. Для этого достаточно указать в соответствующей форме кадастровый номер земли. Можно выполнить проверку и по адресу участка. Система автоматически выдаст все имеющиеся в базе объекты, из которых необходимо выбрать нужный объект. Чтобы ознакомиться с юридическим статусом, лучше заказать полную проверку объекта недвижимости. Это позволит заинтересованному лицу получить полноценную информацию о конкретном участке и приобрести его без всякого риска.

