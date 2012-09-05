Покер в онлайне развивается стремительно. Выгодные условия, предоставленные румами, щедрые бонусы, возможность выиграть в турнирах пяти и шестизначные суммы многих мотивируют на активные ставки и покупку билетов в ивенты. Прежде чем использовать реальные деньги стоит сначала получить необходимые знания и прокачать навыки.

Первые шаги новичков

Покер на реальные средства связан с высокими финансовыми рисками. Новичкам и любителям следует сначала хорошо подготовиться, иначе банкролл будет быстро обнулен. В первую очередь рекомендуется:

запомнить правила и комбинации Техасского Холдема;

освоить банкролл-менеджмент;

выучить терминологию;

подобрать комфортные лимиты в кэше;

протестировать популярные стратегии и выбрать несколько эффективных, либо разработать собственные тактики.

Первое время имеет смысл играть на демо-счете. Удастся найти подходящие лимиты и оценить эффективность популярных тактик. Если будет удаваться выходить в плюс на длительной дистанции, можно повысить стоимость бай-ина в кэше.

Если хочется стать настоящим профи в МТТ, стоит обратить внимание на онлайн-румы с поддержкой фрироллов. Эти турниры не требуют оплаты бай-ина, можно играть бесплатно. Призы выплачиваются в 98% ивентах бонусными деньгами. Из можно использовать за кэш-столами.

Онлайн-комнаты активно проводят турнирные серии. Можно участвовать в них, выбирая ивенты с билетами стоимостью 100-500 р. Гарантии у них небольшие, но удастся получить реальный опыт. Пройти в крупные мероприятия можно через сателлиты и фрироллы. Цена тикетов в них минимальная.

Освоить быстрее необходимые навыки самостоятельно сложно. Новички не могут увидеть ошибки, приводящие к сливу банкролла. Рациональнее пройти качественное обучение. Оптимальным вариантом станут индивидуальные занятия.

Специфика игры на деньги в онлайн-комнатах

Платные ставки в покер-румах доступны после регистрации и пополнения депозита. Стартовый вход зависит от выбранного проекта. Минимальная сумма составляет 500-1000 р. Зачисляется на баланс моментально. Сборы за данную операцию зачастую не предусмотрены. Онлайн покер на деньги с выводом по ссылке poker.ru/poker-s-vyvodom/ позволяет выбрать подходящие лимиты, вывести выигрыш удобным способом и контролировать игру на реальные средства.

Проигранные деньги никто покеристу не вернет. Важно помнить о рисках и выбирать лимиты, на которых войти в оплачиваемую зону легче. Онлайн-рум не может повлиять на раздачу карт и исход торгов. Победа/поражения в МТТ или кэше зависят от навыков покеристов, удачи, умения быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и давить на оппонентов.