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Онлайн-магазин КомпьютерМаркет
27 Июня 2019
Теги: моноблок

Более двух десятилетий онлайн-магазин Компьютермаркет занимается поставками на отечественный рынок высококачественной компьютерной техники и цифровых устройств. Сегодня это один из крупнейших интернет-магазинов страны, который обслуживается профессиональным штатом сотрудников. Каталожный перечень онлайн-магазина содержит более семидесяти тысячи товарных позиций. Благодаря партнерскому сотрудничеству с брендовыми производителями, а также хорошо отработанным схемам доставки и программе лояльности для потребительской аудитории КомпьютерМаркет достиг непревзойденного уровня сервиса.

Онлайн-магазин постоянно развивается, стремясь создать максимальные удобства для клиентуры. Если судить по обширному каталогу КмпьютерМаркет можно назвать гипермаркетом. Здесь представлено более двадцати товарных категорий, в которые объединены тысячи товаров. Одним направлением онлайн-магазин не ограничивается. Здесь можно найти разнообразные товары начиная с компьютеров и их комплектующих, заканчивая расходными материалами для оргтехники. Например, вы легко сможете здесь купить моноблок подходящей модификации. Кроме этого КомпьютерМаркет предлагает товары для ведения бизнеса, садовых работ, ремонта или же строительства.

Низкие расценки достигаются благодаря тесному многолетнему сотрудничеству с производителями перечисленных товаров. Онлайн-магазин не пользуется посредническими услугами. Это позволяет не поднимать цены за счет комиссионных за подобные услуги. Если вас интересуют моноблоки, мы получаем их непосредственно от производителей по заводской стоимости без всяких накруток. В ассортиментном ряду представлена исключительно оригинальная продукция производства известнейших мировых брендов, в том числе Самсунг, Бош, Apple, Асус, LG и других.

Собственное складское хозяйство позволяет нам быстро отгружать заказы и хранить необходимую продукцию постоянно. Круглосуточная техподдержка позволяет решать возникшие проблемы оперативно, без малейших задержек. Практически все товары, представленные в каталожном списке, сопровождаются гарантийной документацией производителей. А в случае наступления гарантийного случая, команда КомпьютерМаркет обеспечивает быстрый возврат/обмен товара. На подобные процедуры требуется не более двух недель. Принимая во внимание огромное количество товарных позиций, на официальном веб-ресурсе КомпьютерМаркет установлен удобный фильтр, с помощью которого облегчается поиск нужного оборудования или же устройств.

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