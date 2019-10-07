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Онлайн-магазин Автоинструмент24
29 Января 2020
Теги: авто

Качество предоставляемых современными автосервисными центрами услуг определяется не только профессионализмом персонала, но еще и оснащением, которым они пользуются. Поэтому к выбору оборудования и спец. инструмента представители таких центров относятся с особым вниманием. Кроме этого значение уделяется добросовестности и честности продавца. Обратившись в онлайн-магазин автоинструмент24.рф, вы сможете приобрести профессиональное оборудование и инструменты для автосервиса. Доставка осуществляется как по столице, также и по регионам.

Каталожный список интернет-магазина отличается своим разнообразием. Здесь представлены на продажу различные модификации баллонных и свечных ключей. Данный автомобильный инструмент используется для установки крепежа и свечей в процессе замены колес. Также продавец предлагает разные модели съемно-демонтажных и цепных ключей, рихтовочных автоинструментов, молотков для выправления дефектов, стеклоочистителей и щеток, которые используются при очистке поверхностей от загрязнений различного происхождения. Кроме этого в ассортиментном ряду онлайн-магазина представлены воротки, трещотки, головки, которые используются при работе с крепежом, в основном с болтами и шпильками.

Выбрать нужный инструмент заинтересованные заказчики смогут через веб-сайт виртуального магазина. Здесь каждая товарная позиция грамотно распределена по тематическим категориям. Это облегчает выбор и ускоряет процесс поиска нужных изделий. Заказы интернет-магазин принимает дистанционно, в онлайн-режиме. Для этого следует выбрать нужную товарную позицию и оставить онлайн-заявку. После ее обработки начнется процесс отгрузки, занимающий минимальное количество времени. Заказчик получает выбранные инструменты по указанному в онлайн-заявке адресу.

Приобретение профессионального оборудования в Автоинструмент24 имеет свои преимущества. Здесь представлен огромнейший ассортимент оборудования специально для автосервисных центров. Каждое изделие отличается непревзойденным качеством и поставляется лучшими производителями. Каждый заказчик интернет-магазина пользуется высочайшим уровнем сервиса и индивидуальным подходом к стоящим перед ним задачам. Кроме этого покупателям предоставляются сервисная поддержка и профессиональные консультационные услуги. В онлайн-магазине представлены только профессиональные автоинструменты, которые производятся известными зарубежными и отечественными брендами. Кроме этого здесь можно приобрести инструменты, которые используются в мелких гаражных работах.

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