Небольшая сумма экстренных денег есть не у всех. Иногда необходимо брать в долг, чтобы купить нужные лекарства или приобрести бытовую технику взамен внезапно сломанной старой. Если ранее приходилось обращаться к друзьям, то теперь кредиты оформляют онлайн и даже по телефону.

С помощью смартфона можно посмотреть виды микрокредитов, изучить условия и сразу же оформить займ. Для многих такой вариант считается самым предпочтительным. И тому есть несколько причин.





Почему займ по телефону — хорошая идея?

Многие люди до сих пор боятся брать кредиты в режиме онлайн. Они обращаются к крупным банкам и получают в итоге либо отказ, либо кредит на совершенно невыгодных условиях.

Современная система микрокредитования может обеспечить три важных показателя:

Безопасность. Известные МФО беспокоятся о своей репутации, поэтому их сервисы — абсолютно безопасны для пользователя. Клиент может смело доверить им свои персональные данные и понимать, что третьи лица не получат к ним доступ.

Справедливые условия. Каждый желающий может предварительно спокойно ознакомиться со всеми условиями микрокредитования, разобраться в нюансах сотрудничества и понять, стоит ли брать займ. Сервисы даже предлагают воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые быстро просчитывают размеры выплат.

Мобильность. Сегодня взять займ можно даже по телефону. Для этого не нужно никуда звонить. Достаточно зайти на сайт или установить приложения.Есть даже специальные агрегаторы, которые подбирают список лучших организаций по тем или иным критериям.

Микрозайм можно получить в любом месте и в любое время. Главное, иметь под рукой смартфон с доступом к сети. Клиентам не нужно посещать отделения или офисы, общаться с консультантами без потребности или тратить время на очереди. Все происходит быстро и легко.





Как выбрать правильного кредитора?

На современном рынке кредитования существует, без преувеличения, тысячи разных микрофинансовых организаций. Все они предлагают небольшие займы на весьма выгодных условиях. Из-за большой конкуренции МФО отказались от кредитов под залоги, поручительства и т.д.

Поскольку общие условия кредитования практически везде одинаковые, стоит обратить внимание не термины погашения задолженности. Также не лишним будет внимательно изучить условия выплат, чтобы избежать скрытых комиссий. В остальном помогут сервисы-агрегаторы, которые подберут оптимальные МФО в виде рейтинга.



