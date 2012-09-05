Генетический нейромедиатор модель деятельности, включая азартные игры, определяется как дисбаланс между этими двумя системами нейротрансмиттеров - система вознаграждения, которое соответствует дофаминергической системе в головном мозге и системе наказаний, за которую он несет ответственность серотонинергической . Проще говоря, у игроманов влияние системы штрафов уменьшается, а влияние системы вознаграждения увеличивается.

Азартные игры kasino-vulcanplatinum.com становятся источником немедленного удовлетворения для игрока, поскольку он вызывает положительные эмоции, приятные состояния, которые сильно влияют на систему вознаграждения. Поэтому нейробиология, развитие азартных игр, пытается объяснитьпрежде всего функционирование системы мезолимбической награды в мозге (так называемая мезолимбическая система допамина), которая является человеческим «стремлением к действию», регулирующим, среди прочего, испытывая удовольствие, настроение, внимание, познавательную активность и память. Согласно объяснениям нейробиологов, делая все виды человеческой деятельности, в результате чего удовольствие повышение уровня дофамина в центральной нервной системе, имея эффект награды - путем вызова чувства удовольствия. Сторонники этого подхода утверждают, что зависимость от азартных игр является болезнью системы вознаграждения.

Из исследований, проведенных на компульсивных игроках, они показывают, что у них слишком низкий уровень допамина в нервной системе или допамин-рецепторы (получение сигнала ощущения удовольствия) в них неэффективны или намного меньше.Солидный опыт награды (путем принятия поведения компульсивное - азартные игры) приводит к привыканию организма к повышенным уровням нейромедиаторов, отвечающих за удовольствие (дофамин, глутаминовая кислота и т.д.), что приводит к толерантности, что делает его необходимым для продолжения поведения роста для того, чтобы испытать первоначальное удовольствие.

Дофаминовые нейроны, которые участвуют в формировании зависимости, расположены в области брюшной полости шапки (средний мозг), ядра accumbens (лимбическая система) и префронтальной коры. Абдоминальное поле шапки связано с лимбической системой (ответственной, в частности, для эмоций) и коры головного мозга (ответственной, в частности, за рациональныеслишком рациональныйслишком рациональныйслишком рациональныйслишком рациональный2014). Лимбическая система включает в себя ядро ​​accumbens, которое является основной областью удовольствия, ответственной за миндалину, среди прочего, для ощущения примитивных эмоций и гиппокампа - ответственного за консолидацию следов памяти (памяти). Эти структуры несут совместную ответственность за создание так называемых память о удовольствии или постоянная запись в мозге стимула, который был источником удовольствия (чем чаще это удовольствие срабатывает, тем быстрее регистрируется след). Уильям Левенштейн объясняет феномен повторения таким образом, что человек даже после многих лет сильных эмоций реагируют на ситуации / спускового стимул приятного ощущение, и желают вновь испытать удовольствие от первоначального контакта с раздражителем, вызывая его.