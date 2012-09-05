После удачного броска пятью костями, который принес вам менее 350 очков, вы должны обдумать ситуацию, которая сложилась при игре в казино Спин Сити на http://spincity.in, и действовать следующим образом:

• «Тройка» с двойками. Больше бросать вам не следует.

• «Двойка» с единицами. Если в текущем броске вам выпала еще и пятерка, то больше бросать не следует. В другом случае отложите обе единицы в сторону и бросайте остальные три кости еще раз.

• В текущем броске только одна единица. Отложите в сторону 1 или, если ее нет, 5, а остальные пять костей бросайте снова. Такая ситуация типична для 56 % всех бросков пятью костями.

После удачного броска четырьмя костями, который принес вам менее 350 очков, вы должны действовать следующим образом:

• «Тройка» с двойками. Больше бросать вам не следует.

• Общая сумма - 300 очков. Если 300 очков образовались при выпадении трех отдельных единиц, то отложите их в сторону и бросайте остальные три кости еще раз. В другом случае вам бросать кости больше не следует.

• Общая сумма — менее 300 очков. Если у вас есть одна единица, а если нет, то одна 5, оставьте эту кость, а остальные пять костей бросайте снова. После удачного броска тремя костями больше бросать вам не следует, даже если у вас менее 350 очков. В этом случае существует только одно исключение:

• Общая сумма в 200 очков (четыре отдельных 5): отложите их в сторону и бросьте оставшиеся две кости еще раз. После удачного броска двумя костями больше бросать вам не следует, даже если у вас менее 350 очков. Однако в этом случае также существует одно исключение:

• Общая сумма в 250 очков (пять отдельных 5); отложите их в сторону и бросьте оставшуюся кость еще раз.

Пример: предположим, при первом броске вам выпало 1-2-2-2-4-6. Вы откладываете в сторону 1 и бросаете остальные пять костей снова. Теперь вам выпадает 2—3—5-5-6. Тогда вы оставляете себе еще одну 5. При третьем броске вам выпадает 1—4-4-5. Вы больше не бросаете и записываете на свой счет 300 очков за две единицы и две пятерки. Повторный бросок всех шести костей, которые вы до этого отложили в сторону, - очень интересный и элегантный механизм игры, который связан с очередным вызовом и искушением. Если вам повезет, то вы берете все шесть костей и бросаете их снова. При этом не забывайте, что на кону стоит гораздо больше очков:

• Общая сумма свыше 2850 (после нескольких попыток). После первого броска бросать кости больше не следует, несмотря на его результат.