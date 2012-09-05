Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Онлайн казино Spin City




Онлайн казино Spin City
26 Августа 2018
Теги: Игры

После удачного броска пятью костями, который принес вам менее 350 очков, вы должны обдумать ситуацию, которая сложилась при игре в казино Спин Сити на http://spincity.in, и действовать следующим образом:

• «Тройка» с двойками. Больше бросать вам не следует.

• «Двойка» с единицами. Если в текущем броске вам выпала еще и пятерка, то больше бросать не следует. В другом случае отложите обе единицы в сторону и бросайте остальные три кости еще раз.

• В текущем броске только одна единица. Отложите в сторону 1 или, если ее нет, 5, а остальные пять костей бросайте снова. Такая ситуация типична для 56 % всех бросков пятью костями.

После удачного броска четырьмя костями, который принес вам менее 350 очков, вы должны действовать следующим образом:

• «Тройка» с двойками. Больше бросать вам не следует.

• Общая сумма - 300 очков. Если 300 очков образовались при выпадении трех отдельных единиц, то отложите их в сторону и бросайте остальные три кости еще раз. В другом случае вам бросать кости больше не следует.

• Общая сумма — менее 300 очков. Если у вас есть одна единица, а если нет, то одна 5, оставьте эту кость, а остальные пять костей бросайте снова. После удачного броска тремя костями больше бросать вам не следует, даже если у вас менее 350 очков. В этом случае существует только одно исключение:

• Общая сумма в 200 очков (четыре отдельных 5): отложите их в сторону и бросьте оставшиеся две кости еще раз. После удачного броска двумя костями больше бросать вам не следует, даже если у вас менее 350 очков. Однако в этом случае также существует одно исключение:

• Общая сумма в 250 очков (пять отдельных 5); отложите их в сторону и бросьте оставшуюся кость еще раз.

Пример: предположим, при первом броске вам выпало 1-2-2-2-4-6. Вы откладываете в сторону 1 и бросаете остальные пять костей снова. Теперь вам выпадает 2—3—5-5-6. Тогда вы оставляете себе еще одну 5. При третьем броске вам выпадает 1—4-4-5. Вы больше не бросаете и записываете на свой счет 300 очков за две единицы и две пятерки. Повторный бросок всех шести костей, которые вы до этого отложили в сторону, - очень интересный и элегантный механизм игры, который связан с очередным вызовом и искушением. Если вам повезет, то вы берете все шесть костей и бросаете их снова. При этом не забывайте, что на кону стоит гораздо больше очков:

• Общая сумма свыше 2850 (после нескольких попыток). После первого броска бросать кости больше не следует, несмотря на его результат.

Spin City

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Популярные азартные игры онлай... - . (+71)
Казино клуб Вулкан – феноменал... - . (+61)
Преимущества официального онла... - . (+64)
Виртуальное казино Вулкан – ог... - . (+63)
Игровые автоматыонлайн бесплат... - . (+66)
Вся правда о казино... - . (+72)
Лучшие игровые автоматы онлайн... - . (+101)
Игровые автоматы казино Вулкан... - . (+116)
Игровые автоматы Вулкан - игра... - . (+100)
Игровые автоматы Вулкан Русски... - . (+89)
Игровые автоматы Гаминатор... - . (+96)
Азино 777 - играй с удовольств... - . (+101)
Казино Вулкан Удачи - игровые ... - . (+98)
Лотереи и соревнования казино ... - . (+134)
Craps - сыграй на сайте казино... - . (+99)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке