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Онлайн-калькулятор растаможки автомобилей из США
21 Мая 2021
Теги: авто

Цена растаможки заказываемых на американских аукционах автотранспортных средств значительно влияет на общую стоимость покупок. Поэтому важно заранее знать тариф и предусмотреть его в предстоящих расходах. Поможет в этом онлайн калькулятор авто из сша, представленный на веб-сайте BossAuto. Благодаря такому алгоритму потенциальные покупатели смогут сориентироваться, какую конкретно машину из Штатов нужно заказывать для доставки. Вводя необходимые данные, вы будете удивлены, так как цена растаможки автомобилей из Америки гораздо ниже, чем тарифы доставки из иных стран. Кроме этого, в процессе подсчета суммы, алгоритм использует официальный документ, в частности - инвойс, выписанный при покупке авто на аукционе. 


Какие данные требуются?

Чтобы онлайн-калькулятор выполнил необходимые расчеты, необходимо указать следующие данные об автотранспортном средстве:

  • 1. Стоимость авто в USD;
  • 2. Год выпуска модели;
  • 3. Тип двигателя;
  • 4. Объем двигателя;
  • 5. Емкость батареи.
Когда автомашины доставляются из стран Евросоюза, используется условный каталог с завышенными ценами, без учета небольшого износа ТС. Подобным образом происходит завышение стоимости растаможки. Поэтому покупателям неприятно иметь дело с подобными операциями. Больше об этом можно не заботиться. Компания BossAuto предлагает простую и прозрачную доставку с американского континента. Все необходимые формальности выполнят сотрудники компании.

Калькулятор растаможки помогает покупателям лучше разобраться в процессе формирования окончательной цены машины. Правда, стоимость, озвученная на аукционе важна, однако это лишь одна составляющая выбора на Copart. Нередко покупателю нужная конкретная модель, оснащенная большим объемом двигателя. Они удивляются, когда к общей стоимости авто прибавляется довольно крупная сумма, которая нужна для растаможки машин из Штатов. Другие хотят модели, пригнать которые дешево практически невозможно. Однако это лишь часть работы. Не менее затратным являются ремонтные работы, расчет которых самостоятельно выполняется сотрудниками компании.

Важным нюансом при покупке авто на американских аукционах является наличие менеджера, который разбирается в специфике торгов. Услуги таких менеджеров предоставляет BossAuto. Они смогут с легкостью "словить" нужный автомобиль, подбирая баланс между некритическими повреждениями и ценой. Отличить подходящий и достойный вариант сможет только опытный менеджер, а не новичок. А для ориентации в тарифах покупатели могут использовать алгоритм калькулятора, размещенный на веб-сайте компании. Он поможет узнать финансовую сторону вопроса. Оценка выполняется по инвойсу, поэтому никаких неприятных сюрпризов ждать вам не придется.

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