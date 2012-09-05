Случайно попал на страничку онлайн-календаря, который мгновенно решил все существующие проблемы с приемом клиентуры. С помощью этого пока-еще бесплатного сервиса, который является отличной альтернативой бумажных журналов посещений, можно сэкономить много времени. Благодаря использованию сервиса napriem.com можно полностью отказаться от ведения таких журналов. Кроме этого не придется постоянно пролистывать страницы журнала в поисках клиента. Веб-сервис также автоматически рассылает email или же СМС-напоминания посетителям.



Виртуальный календарь позволяет выполнить запись на прием онлайн без всяких визитов в офисы или же филиалы. Без использования интернет-технологий в наши дни невозможно обойти конкурентов и достичь нужных результатов. Данный веб-сервис предоставляет пользователям полную клиентскую базу, которая всегда будет под рукой. В ней можно найти историю посещений, заметки или же карточки клиентов. Посетители смогут воспользоваться удобной формой записи, отчетностью, простыми настройками и даже мобильной версией. Это поможет увеличить доходы и добиться лояльности. Электронная запись помогает заботиться о вашей клиентуре, удерживать старых и привлекать новых.



Посетители веб-календаря сумеют удобно для себя выбирать время суток, услуги, а также оставлять комментарии к любой записи. Сервис является круглосуточным, помогая записаться, удалить или же перенести собственную запись вне зависимости от времени суток. Веб-ресурс отображает также свободное время для предстоящей записи. Он может работать и с гаджетов. Для этого достаточно скачать мобильную версию веб-сервиса. Это очень удобный инструмент ведения клиентских баз, а также приемов. Меняя бумажные журналы на электронные аналоги, можно добиться отличной результативности в бизнесе и повысить показатели прибыли.

