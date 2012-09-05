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Олег Янковский о культуре вождения
24 Декабря 2018
Теги: авто

- Как часто Вам приходится пользоваться в городе внедорожными качествами своего «Чероки»? На тротуар заскочить, объехать по газону пробку?

- Практически никогда. Культуру вождения стараюсь за рулем соблюдать. Когда мы куда-нибудь едем, часто слышу: «Почему ты так медленно водишь машину?» И всегда мой ответ: «Жать педаль ума не надо». Дело в том, что мой дебют - и творческий, и водительский, был связан с картиной «Гонщики». Это был первый отечественный фильм о гонщиках, о раллистах, раньше ничего подобного в советском кинематографе не было. Снял его режиссер Масленников. Картина по тем временам была достаточно прогрессивной. В съемках участвовали все наши ведущие раллисты из сборной Союза, куда входили гонщики из Грузии, Прибалтики, России, и один из них, Стасис Брундза - такой замечательный гонщик, весь переломанный - лично меня учил.

Так что «школу» я проходил у профессионалов высочайшего уровня. И вот там-то, на съемках, мне ребята-гонщики и сказали: «Запомни три простые истины. Первая: верь знакам». Я к этому поначалу отнесся легкомысленно, поэтому однажды, под Таллином, попал в аварию. Это место долго потом называлось «перекрестком Янковского». Я снес остановку, полную людей, и как никто не пострадал, до сих пор не понимаю! Но Бог уберег, и я больше его не искушаю. И вот тогда я на всю жизнь запомнил истину вторую - «жать педаль ума не надо». А истина третья: «автомобиль - это аппарат повышенной опасности». Вот поэтому езжу аккуратно. Стараюсь, во всяком случае.


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тут были комменты. RIP!






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