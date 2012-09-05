Железного коня он любит - холит, лелеет и вовремя делает ТО. А поскольку о человеке многое можно понять по его машине, то интервью напрашивалось само собой - в надежде, что перед нами откроются новые, доселе неизвестные черты характера известного артиста.

- Прежде всего, - начал Янковский - хочу упредить некоторые вопросы и быть ко мне снисходительным, так как кроме стихии движения и скорости, и того, чтобы просто жать на газ- тормоз, я в автомобиле ничего не понимаю.

- Чем был обусловлен Ваш выбор, - надежностью машины, ее практичностью или престижностью?

- Я думаю, отношение к иномаркам и, в частности, к джипам в последнее время стало более ровным. Джип перестали ассоциировать с «новым русским», да и само понятие это постепенно уходит. Джип становится просто очень удобной для России машиной. Кривотолки отмирают, остается суть. Мне уютно в хорошей легковой машине, но в джипе - безумно удобно.

- Что стоит для Вас за понятием «удобство»? Только ощущения или что-то более конкретное?Проще говоря, с асфальта часто приходится сворачивать?

- Конечно, а как же иначе! Приятно ощущать, что могу проехать везде и всегда. И это рождает ощущение покоя. Снег, грязь, отсутствие дороги - не проблема. Джип вообще самая удобная формула автомобиля для России. И по темпераменту, и с точки зрения практичности.

- Олег Иванович, позвольте предположить: как человек творческий, коня железного Вы без собственного имени не оставили. Как Вы нарекли своего «Чероки»?

- Бычок. Красненький Бычок. Обязательно и непременно, я ведь человек суеверный. А машина- это часть меня. Я очень люблю свою машину и даже умудряюсь отдыхать в ней, когда мечусь по Москве. День распланирован между театром, съемками, какими-то делами - ведь есть еще и фестиваль, которым я руковожу, поэтому момент какого-то хорошего покоя, одиночества, хотя и весьма относительного, я делю с Бычком.