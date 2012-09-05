Чтобы любой вид оборудование работало надежно и на протяжении долгого времени, необходимо обеспечение своевременного техобслуживания и услуг профессиональных кадров. Особенно это касается испытательных установок, определяющих октановое число бензина или же авиационного топлива. То же самое касается установки, определяющие цетановое число диз. топлива. Наша компания занимается не только ремонтом и модернизацией перечисленных установок, но еще и обучением персонала на нем. Октан-Тест регулярно проводит с использованием собственной производственной базы специальные обучающие курсы, где готовит профессионалов.



Если вы заинтересуетесь подобным обучением (на этом сайте) сумеете найти всю необходимую для вас информацию. Учебную программу мы разрабатываем с учетом актуальных задач каждого заказчика. При этом учитывается уровень базовых знаний наших заказчиков в такой профессии, как машинист моторных испытаний топлива. Занятия проводятся непосредственно у перечисленных выше установок, с использованием соответствующего теоретического материала. Кроме этого огромнейшее внимание уделяется развитию среди специалистов практических навыков. Они имеют возможность самостоятельно выполнять поставленные инструкторами задачи непосредственно на установках.



Особое внимание на наших подготовительных курсах уделяется обслуживанию двигателей-агрегатов внутреннего сгорания. При этом проводятся эталонные моторные испытания, а затем осуществляется классификация испытуемых образцов. Мы обучаем курсантов также наладке существующих стендовых систем по терморегулированию. Также у нас обучаются тарированию и регулированию тормозных или же электрических устройств, устранению дефектов, который были выявлены при испытаниях.

