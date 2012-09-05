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Окопы возле Рады
16 Января 2022
Теги: авто

С 1 по 23 сентября в столице будет частично перекрываться движение по Садовой, Институтской и Грушевского. Работы будут проводиться поэтапно, больше всего достанется Садовой, которая частично перекрывается с 1 по 23 сентября, по Институтской нельзя будет проехать лишь 19-21 сентября, по Грушевского — 21 и 22 числа.

Как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве приговоры и решения, определения и постановления апелляционного суда, постановленные как судом первой инстанции или в апелляционном порядке, могут быть проверены в кассационном порядке. Кроме того, в кассационном порядке могут быть проверены приговоры, решения и постановления районных ( городских), межрайонных (окружных) судов и военных судов гарнизонов. Поэтому, какой бы суд не принял решение, вы имеете право на его обжалование.

Срок на кассационное обжалование в гражданском процессе — месяц, а в уголовном процессе — месяц после постановления решения судом первой инстанции и шесть месяцев для обжалования решения апелляционной инстанции. В кассационной жалобе должен быть указан перечень прилагаемых документов (хотя предполагается, что все документы уже есть в деле, а оспаривается их оценка судами первой и апелляционной инстанции). Что же касается госпошлины, то, например, в гражданском производстве кассационные жалобы оплачиваются в размере половины ставки, подлежащей уплате при подаче первичного искового заявления, а по имущественным спорам — 50% ставки, исчисляемой от спорной суммы.


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