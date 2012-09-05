Чтобы обеспечить защиту кузова авто на пять-десять лет достаточно выполнить оклейку полиуретановой, антигравийной пленкой. Компания DotCars имеет более чем двадцатилетний опыт в этом деле и использует только высококачественную антигравийную пленку. Здесь можно заказать оклейку авто премиум-класса. Антигравийная пленка является надежным способом защиты элементов инттерьера и экстерьера от сколов, царапин и потертостей. Подобные повреждения могут появиться в процессе эксплуатации авто, после дорожно-транспортных происшествий или же неудачной парковки. Детейлинг-центр предлагает автовладельцам полную или частичную оклейку пленкой.



Антигравийные пленки https://dotcars.ru/services/antigravijnye-plyonki от DotCars - это дорогой, качественный материал, обладающий толщиной не меньше 250 мкр. Детейлинг-центр использует пленки марок Llumar, Suntek и Dotcars с официальным гарантийным сроком 5-10 лет. Данный параметр зависит от производителей. Мастера центра предоставляют каждому клиенту двухлетнюю гарантию на выполненные работы. В компании любой автовладелец сможет заказать профессиональную оклейку автотранспортного средства антигравийной пленкой. Наиболее актуальным подобное бронирование является для владельцев премиум-авто. Ремонт подобных авто обходится достаточно дорого. Следовательно любой скол или же царапина может испортить внешний вид и снизить стоимость перепродажи ТС премиум-класса.



В бюджетном и среднем сегменте автомобилей, чтобы уменьшить конечную стоимость моделей, производители используют мягкий и тонкий металл. Подобные кузова отличаются хрупкостью и на них образуются разные царапины или мелкие сколы при езде. Владельцы подобных авто должны заказать полную оклейку кузова, экономя тем самым на окраске и ремонте деталей. Гарантия на пленку варьируется в диапазоне 3-10 лет, а на выполненные работы - от одного года. Оклейка в детейлинг-центре выполняется с использованием антигравийных и полиуретановых пленок. Название первых происходит от способности защиты кузова от мелких частиц и камней, летящих во время движения на скорости. Изготовлены они из полиуретана соответствующей толщины.



Пленки имеют глянцевые или матовые оттенки. Это плотные, упругие и прочные материалы, толщина которых достигает 200-300 микрон. Свойства такой пленки соответствуют свойствам резины. Антигравийные пленки позволяют защитить крышу, капот, стойки, бампера и лобовые стекла авто. Отличаются они прозрачной структурой. Следовательно, разница между окрашенными и оклеенными частями незаметна. Отличается материал хорошей светопропускаемостью, поэтому используется как для оклейки кузова, также и для элементов оптики.

