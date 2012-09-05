Чтобы обеспечить защиту кузова авто на пять-десять лет достаточно
выполнить оклейку полиуретановой, антигравийной пленкой. Компания
DotCars имеет более чем двадцатилетний опыт в этом деле и использует
только высококачественную антигравийную пленку. Здесь можно заказать
оклейку авто премиум-класса. Антигравийная пленка является надежным
способом защиты элементов инттерьера и экстерьера от сколов, царапин и
потертостей. Подобные повреждения могут появиться в процессе
эксплуатации авто, после дорожно-транспортных происшествий или же
неудачной парковки. Детейлинг-центр предлагает автовладельцам полную или
частичную оклейку пленкой.
Антигравийные пленки https://dotcars.ru/services/antigravijnye-plyonki от DotCars - это дорогой, качественный материал, обладающий толщиной не
меньше 250 мкр. Детейлинг-центр использует пленки марок Llumar, Suntek и
Dotcars с официальным гарантийным сроком 5-10 лет. Данный параметр
зависит от производителей. Мастера центра предоставляют каждому клиенту
двухлетнюю гарантию на выполненные работы. В компании любой автовладелец
сможет заказать профессиональную оклейку автотранспортного средства
антигравийной пленкой. Наиболее актуальным подобное бронирование
является для владельцев премиум-авто. Ремонт подобных авто обходится
достаточно дорого. Следовательно любой скол или же царапина может
испортить внешний вид и снизить стоимость перепродажи ТС премиум-класса.
В бюджетном и среднем сегменте автомобилей, чтобы уменьшить конечную
стоимость моделей, производители используют мягкий и тонкий металл.
Подобные кузова отличаются хрупкостью и на них образуются разные
царапины или мелкие сколы при езде. Владельцы подобных авто должны
заказать полную оклейку кузова, экономя тем самым на окраске и ремонте
деталей. Гарантия на пленку варьируется в диапазоне 3-10 лет, а на
выполненные работы - от одного года. Оклейка в детейлинг-центре
выполняется с использованием антигравийных и полиуретановых пленок.
Название первых происходит от способности защиты кузова от мелких частиц
и камней, летящих во время движения на скорости. Изготовлены они из
полиуретана соответствующей толщины.
Пленки имеют глянцевые или матовые оттенки. Это плотные, упругие и
прочные материалы, толщина которых достигает 200-300 микрон. Свойства
такой пленки соответствуют свойствам резины. Антигравийные пленки
позволяют защитить крышу, капот, стойки, бампера и лобовые стекла авто.
Отличаются они прозрачной структурой. Следовательно, разница между
окрашенными и оклеенными частями незаметна. Отличается материал хорошей
светопропускаемостью, поэтому используется как для оклейки кузова, также
и для элементов оптики.