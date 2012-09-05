Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Оклейка автомобилей антигравийной пленкой




Оклейка автомобилей антигравийной пленкой
2 Мая 2021
Теги: авто

Чтобы обеспечить защиту кузова авто на пять-десять лет достаточно выполнить оклейку полиуретановой, антигравийной пленкой. Компания DotCars имеет более чем двадцатилетний опыт в этом деле и использует только высококачественную антигравийную пленку. Здесь можно заказать оклейку авто премиум-класса. Антигравийная пленка является надежным способом защиты элементов инттерьера и экстерьера от сколов, царапин и потертостей. Подобные повреждения могут появиться в процессе эксплуатации авто, после дорожно-транспортных происшествий или же неудачной парковки. Детейлинг-центр предлагает автовладельцам полную или частичную оклейку пленкой.

Антигравийные пленки https://dotcars.ru/services/antigravijnye-plyonki от DotCars - это дорогой, качественный материал, обладающий толщиной не меньше 250 мкр. Детейлинг-центр использует пленки марок Llumar, Suntek и Dotcars с официальным гарантийным сроком 5-10 лет. Данный параметр зависит от производителей. Мастера центра предоставляют каждому клиенту двухлетнюю гарантию на выполненные работы. В компании любой автовладелец сможет заказать профессиональную оклейку автотранспортного средства антигравийной пленкой. Наиболее актуальным подобное бронирование является для владельцев премиум-авто. Ремонт подобных авто обходится достаточно дорого. Следовательно любой скол или же царапина может испортить внешний вид и снизить стоимость перепродажи ТС премиум-класса.

В бюджетном и среднем сегменте автомобилей, чтобы уменьшить конечную стоимость моделей, производители используют мягкий и тонкий металл. Подобные кузова отличаются хрупкостью и на них образуются разные царапины или мелкие сколы при езде. Владельцы подобных авто должны заказать полную оклейку кузова, экономя тем самым на окраске и ремонте деталей. Гарантия на пленку варьируется в диапазоне 3-10 лет, а на выполненные работы - от одного года. Оклейка в детейлинг-центре выполняется с использованием антигравийных и полиуретановых пленок. Название первых происходит от способности защиты кузова от мелких частиц и камней, летящих во время движения на скорости. Изготовлены они из полиуретана соответствующей толщины.

Пленки имеют глянцевые или матовые оттенки. Это плотные, упругие и прочные материалы, толщина которых достигает 200-300 микрон. Свойства такой пленки соответствуют свойствам резины. Антигравийные пленки позволяют защитить крышу, капот, стойки, бампера и лобовые стекла авто. Отличаются они прозрачной структурой. Следовательно, разница между окрашенными и оклеенными частями незаметна. Отличается материал хорошей светопропускаемостью, поэтому используется как для оклейки кузова, также и для элементов оптики.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Покупка иномарки путем заказа ... - . (+57)
Расточка блока цилиндров... - . (+70)
Поездка за автомобилем за гран... - . (+66)
Рено Аркана - . (+85)
Особая бдительность... - . (+209)
Дополнительные средства защиты... - . (+223)
Система безопасности авто... - . (+217)
Скупка катализаторов от компан... - . (+235)
Лучше предупредить, чем лечить... - . (+247)
Реклама на крыше такси – плюсы... - . (+258)
Какие гаджеты нужны вашему авт... - . (+234)
Рекомендации желающему не ошиб... - . (+241)
АвтоТО: масляные фильтры... - . (+231)
Автомеханик нашего времени... - . (+217)
Чтобы не ошибиться... - . (+212)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке