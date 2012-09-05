Чтобы защитить любимый автомобиль, владельцы оснащают его надежной сигнализацией. Это известный и популярный, однако не самый надежный способ сохранить авто от угона.

Основная задача установки сигнализации на автомобиль – уведомить владельца о том, что с автомобилем что-то происходит. По возможности, громкая сирена также привлекает внимание окружающих, однако она не может полноценно противостоять угону, а значит, и спасти авто в случае, когда злоумышленник уже попал внутрь.

Охранный комплекс для авто – это полноценная противоугонная система, которая всесторонне защищает от угона, ограбления и снятия запчастей. Он состоит из нескольких самостоятельных компонентов, которые совместно формируют всестороннюю защиту.





Автосигнализация

Служит основой для построения охранной системы. Современные сигнализации запирают автомобиль с помощью надежного диалогового кода, а также подключаются к внутренним системам для понимания, что происходит с транспортным средством.





GSM и GPS модули

Благодаря им автомобиль сможет сообщить владельцу через мобильную сеть о любых несанкционированных действиях. Вне зависимости от того, как далеко находится машина, можно будет узнать её состояние и даже управлять некоторыми функциями со смартфона.





Иммобилайзер

Разрывает электрическую цепь, делая невозможным запуск автомобиля. Сигнализация с иммобилайзером лишает угонщика возможности забрать авто своим ходом.





Замок капота

Чтобы отключить сигнализацию, угонщику зачастую достаточно получить доступ к подкапотному пространству. Некоторые злоумышленники этим и ограничиваются, снимая с автомобиля ценные комплектующие: фары, аккумулятор и другие детали. Механическая блокировка капота помешает ограбить автомобиль и незаметно отключить сигнализацию.





Секретки для защиты колес

Дорогостоящие диски и новая резина могут стать легкой добычей для похитителей. Чтобы утром не застать автомобиль стоящим «на кирпичах», на каждое колесо устанавливают по особому болту или гайке. Снять такие крепежи обычным ключом не получится, а терять время и привлекать внимание, решая сложную задачу, злоумышленники зачастую не готовы.





GPS маяк в автомобиль

Это небольшое устройство скрытно устанавливают в салоне. Часто именно установка GPS маяка дарит последний шанс найти угнанный автомобиль. GPS метка передает координаты авто владельцу в заранее установленное время. Она имеет автономный источник питания и большую часть времени проводит в спящем режиме, потому сканирующие устройства угонщиков не могут её выявить.





Автономная сирена

Срабатывает даже в случае, когда основной блок сигнализации злоумышленникам удалось отключить. Сирену устанавливают скрытно в корпусе автомобиля. Внезапно и громко зазвучав, она гарантированно привлечет внимание к вскрытому автомобилю.

Для защиты автомобиля не обязательно устанавливать все перечисленные компоненты охранных систем. Но даже часть из них значительно увеличит безопасность ценного имущества. Автосигнализации Starline позволяют реализовать дополнительные защитные функции и обеспечивают полноценную защиту авто в непредвиденных ситуациях.



