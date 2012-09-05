Вышли вы из машины, нажали на черную кнопку, все двери закрылись. Но еще в течение полминуты охранная система находится как бы в пассивном состоянии. За это время можно, например, открыть багажник и что-то взять из него, машина не пикнет. Но вскоре все датчики активизируются.

Автомобиль начнет орать и мигать, если произойдут какие-нибудь перемещения в салоне. Например, при попытке просунуть руку в приоткрытое окно. Тот же эффект — при ударах по любой части кузова. Естественно, поднимется войн при попытке открыть любую дверь, крышки капота или багажника. То же — при падении напряжения в бортовой сети при включении любого потребителя. Из известных мне датчиков здесь нет, пожалуй, только реагирующего на покачивание автомобиля. А это означает, что, если действовать предельно аккуратно, то с автомобиля все же можно снять колесо (при условии, что оно прикручено не сильно и болты или гайки можно «стронуть», плавно увеличивая усилие на баллонном ключе). Но если колеса закреплены на совесть, то не растревожить охранную систему уже не удается: малейший рывок — и загудела. Хотите выгодно продать автомобиль? Заходите на http://sell-auto.pro/. Профессиональные специалисты быстро оценят ваше авто и предложат максимальную цену, а также помогут подготовить все необходимые документы.

Примечательно, что если возмущающее воздействие было коротким по времени, например, кто-то случайно задел машину, то Piranha по- орет-помигает около 40 секунд — и замолчит, продолжая охранять автомобиль. Но если воздействие продолжается, то автомобиль будет привлекать к себе внимание около часа в случае, если злоумышленник отсоединил систему от бортовой сети (работает автономная компактная батарея никель-кадмиевых аккумуляторов). И гораздо дольше, если сохраняется соединение с основным аккумулятором. Кроме того, блокируется пуск стартера.