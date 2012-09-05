Симптомом проблемной азартной игры является возникновение вины, связанной с заложенной суммой денег. Такой конфликт в литературе субъекта описывается как внутриличностный конфликт, который заключается в внутренней борьбе игрока с самим собой, кипящей к внутренней, непреодолимой необходимости продолжать игру в kazino-vulkan-stars, а с другой - к сознанию и желанию остановить его из-за ущерба, на который она бежит. В представленных исследованиях этот показатель также был измерен.

С этой целью респондентам был задан следующий вопрос: вы когда-нибудь чувствовали себя виноватыми в том, сколько денег вы вложили или что происходит, когда вы вкладываете деньги за последние 12 месяцев? Это был закрытый вопрос, на который респонденты могли ответить отрицательно или утвердительно.У большинства респондентов молодые люди не чувствуют себя виноватыми из-за финансового обязательства (94,0%). Только 6,0% респондентов заявили ответ, подтверждающий это положение дел. Нужно взглянуть на эту группу подростков, потому что внутреннее чувство вины предполагает, что эта группа респондентов знает, что их игра может иметь особенности проблемной игры.

Полученный результат можно объяснить тем, что проблемные игроки, которые характеризуются этим симптомом игры, в изучаемой молодежной выборке, безусловно, меньше, чем игроки, играющие разумным / развлекательным, не вредным образом. Исследование показывает, что 4,1% (N = 105) - это люди, которым угрожают игрокам проблемной игры, и 2,6% опрошенных являются проблемными игроками. В целом этот симптом проблемной азартной игры может затронуть 6,7% опрошенных молодых людей. 17,3% молодежи (N = 445) - это люди, которые играют в общительной манере, которая не создает риска проблемной игры, а подавляющее большинство, составив 76,0% (N = 1945), не играли в азартные игры за последний год.

Исследование также спросило молодых людей, чувствовала ли она в течение последних 12 месяцев, что она хотела прекратить играть, но она не могла этого сделать. С этой целью был использован закрытый вопрос, на который респонденты могли ответить отрицательно или утвердительно.

Значительная часть исследованной молодежи (97,0%) не испытывала дискомфорта, связанного с желанием прекратить азартные игры. Только небольшая доля респондентов (3,0%) заявила о существовании такой проблемы, которая, несомненно, может иметь характеристики проблемной игры.