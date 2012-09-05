Американская O’Gara-Hess & Eisenhardt является старейшей в мире компанией, специализирующейся на изготовлении бронированных автомобилей. Основанная в 1876 году, фирма изначально занималась изготовлением карет.

Производством бронированных автомобилей компания начала заниматься в 1940 году с постройки двух кадиллаков, на которых агенты Секретной Службы сопровождали президента Рузвельта. А уже в 1949 году фирма удостоилась чести изготовить автомобиль для «самого», которым в то время был президент Гарри Трумэн. С той поры компания построила автомобили для более чем 60 глав государств и правительств, в число которых входят все последующие президенты США, английская королева Елизавета II, римский папа Иоанн Павел Второй и даже столь одиозная личность, как Садам Хусейн. Среди других заказчиков - ФБР, Государственный департамент США, ООН и множество послов со всего света. А для американской полиции фирма делает автомобили, в которых бронированы только дверцы и стекла в них. Думаете, так просто, что ли, в голливудских боевиках при перестрелках полицейские стараются спрятаться за автомобильную дверцу? Ваш гараж не отапливается? Сделайте самодельный обогреватель для гаража и проблема будет решена.

В 1994 году компания совершила революционный прорыв в технологии. Билл О’Гара (президент компании в настоящее время), подобно Генри Форду в свое время, поставил производство бронированных автомобилей на поток. Было выбрано несколько типов базовых машин - первым стал Chevrolet Suburban, с 1997 года - Mercedes-Benz Е 420, а с августа этого года на конвейер встал Jeep Grand Cherokee. Теперь компания O’Gara сама закупает автомобили напрямую у производителей (что получается существенно дешевле) и, зная типичные запросы заказчиков, эти машины потихоньку бронирует. Такая схема позволяет наладить ритм производства, снизить ценy и сроки изготовления автомобилей. У компании O’Gara на складах, как правило, всегда есть несколько машин в некой минимальной (не по безопасности!) комплектации, ну а если уж клиент хочет чего-нибудь этакого, то можно достаточно оперативно внести соответствующие изменения в ту машину, что находится в процессе изготовления.