Кредитование в Русфинанс банке сегодня стало довольно популярным среди российских граждан. Кредитные учреждения предлагают востребованные на рынке предложения. Причём многие из клиентов банка предпочитают взаимодействовать с ним в онлайн-режиме. Ведь это удобно и современно. В этой заметке мы поговорим о составлении заявки на кредит онлайн в банке Русфинанс.





Что предлагает Русфинанс банк?

Это кредитное учреждение является довольно крупным и его специализация - это потребительские кредиты для населения. Сейчас в сеть Русфинанс Банка входит 25 тыс. представительств, работающих на всей территории страны. Банк является лидирующим на рынке потребительских кредитов для населения России. Среди основных услуг можно отметить следующие:

Выдача выгодных ссуд наличными;

Предоставление кредитов в точках продаж;

Ссуды на приобретение автомобилей;

Выпуск кредитных карт.

Для получения кредита вам достаточно подать онлайн-заявку. Вот здесь https://finprz.ru/loan/online/rusfinans-bank.php этот процесс описан подробнейшим образом.





Что представляет собой экспресс-кредит?

При подаче онлайн заявки в Русфинанс Банке Вы можете быстро получить ссуду наличными. Формат здесь в виде нецелевого займа. Это значит, что вы можете потратить полученные деньги по своему усмотрению. Взять этот кредит могут все граждане России. Основные условия здесь следующие:

в зависимости от того новый вы клиент или постоянный, сумма кредитования может составлять от 5 до 50 тыс. руб.;

Срок финансирования составляет от 6 до 18 месяцев;

ставка по кредиту от 27 до 39%.

Если вы являетесь постоянным клиентом кредитного учреждения, то объём может быть увеличен до 300 тыс. руб. Кредитный договор в этом случае составляется на срок от 6 до 36 месяцев. Кредитная ставка остаётся вышеназванных пределах. Она высокая, поскольку не требуется залога и поручительства.

Стоит отметить, что онлайн заявки на экспресс кредиты в Русфинанс банке рассматривается в день отправки. Помните, что если вы допускаете просрочку по выплатам более 5 дней, то нужно будет платить неустойку, составляющую 0,1% от суммы платежа ежедневно.





Что потребуется и порядок получения

Паспорт гражданина РФ;

Еще документ, удостоверяющий вашу личность;

Информация о счетах, открытых в другом банке;

Документы, подтверждающие размер дохода.

Порядок в большинстве случаев следующий:

Отправка онлайн-заявки или заполнение анкеты;

Проверка предоставленных документов сотрудниками банка;

Заключение договора;

Получение денег.

По материалам сайта: finprz.ru



