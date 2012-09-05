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Оформление кредита в Русфинанс банке
11 Января 2019
Теги: авто

Кредитование в Русфинанс банке сегодня стало довольно популярным среди российских граждан. Кредитные учреждения предлагают востребованные на рынке предложения. Причём многие из клиентов банка предпочитают взаимодействовать с ним в онлайн-режиме. Ведь это удобно и современно. В этой заметке мы поговорим о составлении заявки на кредит онлайн в банке Русфинанс.


Что предлагает Русфинанс банк?

Это кредитное учреждение является довольно крупным и его специализация - это потребительские кредиты для населения. Сейчас в сеть Русфинанс Банка входит 25 тыс. представительств, работающих на всей территории страны. Банк является лидирующим на рынке потребительских кредитов для населения России. Среди основных услуг можно отметить следующие:

  • Выдача выгодных ссуд наличными;
  • Предоставление кредитов в точках продаж;
  • Ссуды на приобретение автомобилей;
  • Выпуск кредитных карт.

Для получения кредита вам достаточно подать онлайн-заявку. Вот здесь https://finprz.ru/loan/online/rusfinans-bank.php этот процесс описан подробнейшим образом.


Что представляет собой экспресс-кредит?

При подаче онлайн заявки в Русфинанс Банке Вы можете быстро получить ссуду наличными. Формат здесь в виде нецелевого займа. Это значит, что вы можете потратить полученные деньги по своему усмотрению. Взять этот кредит могут все граждане России. Основные условия здесь следующие:

  • в зависимости от того новый вы клиент или постоянный, сумма кредитования может составлять от 5 до 50 тыс. руб.;
  • Срок финансирования составляет от 6 до 18 месяцев;
  • ставка по кредиту от 27 до 39%.

Если вы являетесь постоянным клиентом кредитного учреждения, то объём может быть увеличен до 300 тыс. руб. Кредитный договор в этом случае составляется на срок от 6 до 36 месяцев. Кредитная ставка остаётся вышеназванных пределах. Она высокая, поскольку не требуется залога и поручительства.

Стоит отметить, что онлайн заявки на экспресс кредиты в Русфинанс банке рассматривается в день отправки. Помните, что если вы допускаете просрочку по выплатам более 5 дней, то нужно будет платить неустойку, составляющую 0,1% от суммы платежа ежедневно.


Что потребуется и порядок получения

  • Паспорт гражданина РФ;
  • Еще документ, удостоверяющий вашу личность;
  • Информация о счетах, открытых в другом банке;
  • Документы, подтверждающие размер дохода.

Порядок в большинстве случаев следующий:

  • Отправка онлайн-заявки или заполнение анкеты;
  • Проверка предоставленных документов сотрудниками банка;
  • Заключение договора;
  • Получение денег.

По материалам сайта: finprz.ru


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