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Оформление диагностических карт онлайн
5 Декабря 2020

Владельцы автотранспортных средств, пользующиеся ими только для личных нужд, по закону освобождаются от необходимости прохождения техосмотра, чтобы выявить текущее состояние ТС. Однако для получения полиса ОСАГО, который является официальным, обязательным документом для каждого водителя, необходимо предоставить страховой компании диагностическую карту. Без такой карты получение ОСАГО невозможно. Вот и получается, что ТО не обязательно проходить, однако без него вы не сможете пользоваться персональным транспортом. В противном случае вы будете нарушителем ПДД, за которое придется платить штраф. Это большой удар по семейному бюджету.

Проблему легко можно решить с помощью данного сервиса. Здесь пройти техосмотр онлайн сможет любой желающий, оформляя диагностическую карту без временных ограничений. Для получения такого документа вам не придется даже покидать пределы собственного жилища. Кроме этого услуга обойдется гораздо дешевле, чем визит к официальному оператору. Единственное, что требуется от пользователя - это соблюдение порядка оформления онлайн-техосмотра. Прежде всего необходимо указать данные вашего автотранспортного средства. После этого на связь выйдет сотрудник сервиса. Для этого используется ваш электронный почтовый адрес. Следующим этапом является проверка карты по базам ЕАИСТО. Остается оплатить услугу любым удобным для вас способом и получить готовую диагностическую карту. Обойдется такая операция не более 350 руб.

Чтобы пройти онлайн-техосмотр необязательно иметь ПК или же ноутбук. Процедуру можно выполнить и через гаджет с надежным интернет-доступом. На оформление уходит не более трех мин. Время зависит от скорости ввода вами данных. Необходимо указать год выпуска, модель и марку авто, сведения из СРТС или же ПТС - это может быть номер, серия и др. Также потребуется указать номера кузова, шасси и ВИН-код. Для диагностической карты потребуются также данные о марке установленных шин, виде заливаемого топлива, пробеге и массе. В конце указываются контакты автовладельца.

После подготовки карты в электронном формате она будет выслана на ваш e-mail, который будет указан в заявке владельца. Благодаря этому сервису вы сможете сэкономить не только время, но и деньги. Никакие дополнительные расходы для процесса оформления вам не понадобятся. Все услуги предоставляются максимально оперативно и качественно. Вы можете забыть об очередях, расходе топлива в поиске аккредитованного сто и других неудобствах. Оформлением документации о прохождении техосмотра занимаются профессионалы, гарантированно предоставляя каждому заказчику талон техосмотра.

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