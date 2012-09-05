В течение первых 3-х уровнях игры, которую предлагает казино http://vulcanstarsonline.com/, вы должны продолжать играть очень мало рук. Если вы на кнопку или позиции прямо перед Button (ang.cut-офф) по-прежнему играли только руки категории 2 или выше. Если вы на кнопку или непосредственно перед кнопкой, и никто не поднял, поднять, имея руку из категории 3 и 4. Если кто-то поднял перед вами, сложить оружие категории 3 и 4, или ререйз с руками категории 1 и 2 . Вы также можете проникнуть меньше, чем обычно. Возьмите прокол в размере 4 больших блайндов, если вы идете в бассейн первым. Если другие прихрамывая, добавьте 1 большой блайнд на каждый лимпер.

После флопа играйте так же, как и раньше. Играйте и повышайте только количество банкнот, не меньше и не больше, и оценивайте оценки других игроков как можно меньше. На флопе, с самой высокой парой без старшего кикера, стоит, если все ждут перед вами. Если кто-то делает ставку или повышает ставку перед вами, сверните. Узнайте, как принять решение о вашей руке на флопе и правильно поднять или сопоставить его, а не проверять, а затем сталкиваться с новой дилеммой, когда у вас больше фишек, чтобы проиграть. Продолжайте сопротивляться искушению блефа!

Жалюзи являются 15/30, у вас есть 1500 фишек, ♦ и ♦ , и вы š на кнопку. Dw желтых кан игроки> до Тов ± хромоты. Вы должны ˙S кабинки для переодевания Æ 180 (4 больших F s + 1 темных по любому желанию каждого лимпера), то S у вас есть руки 4. Игрока , в больших слепых проверках, а другие подходят. Сейчас на флопе будет 435. На флопе (AC, (9C и (8C) и большой блайнд ждут вас. Вы должны играть за 435. Если он делает ставку первым или поднимает вашу игру, сбросьте ее.

Так как ваш текущий стандартный рейз составляет 4 DC, идите олл-ин, если значение ваших фишек не превышает 12 DC, потому что в этой ситуации стандартный рейз составит одну треть вашего стека. Логика этого действия проста: если вы входите за одну треть своего стека, вы необратимо вовлечены в бассейне. Дело в том, что если кто-то поднимет вас, ваши шансы на банк будут составлять как минимум 2 к 1. Эти шансы достаточно хороши для того, чтобы вы могли называть рейз с каждой рукой такой же сильной, как та, с которой вы проходили. Вот почему вы можете так же хорошо освоиться для всех фишек, чтобы оказать максимальное давление на ваших оппонентов и увеличить вероятность того, что они пройдут, потому что это то, о чем весь турнир.

