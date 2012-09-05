Официальный сайт Slot-V online Casino

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Visa;

MasterCard;

Яндекс.Деньги;

Альфа-Клик;

QIWI Wallet и прочих.

Транзакция произойдет мгновенно, но иногда придется подождать в течение суток — 24 часов. Такое происходит из-за того, что предварительно ваша заявка проходит обработку.

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