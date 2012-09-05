Обычно договариваются играть три круга в казино х, а затем складывать результа ты. В конечном счете победителем становится игрок с наивысшим общим результатом. В отличие от большинства игр, представленных в данной главе, игра «Ты мне, я тебе» позволяет использовать тактические возможности. Если у вас много фишек, то вам следует попытаться закончить игру. В противном случае вам нужно не допустить, чтобы много фишек выигрывал ваш более сильный сосед. И есть еще один важный момент: конечно, каждый игрок мог бы начинать игру со стартовым капиталом в десять фишек, но игра становится более увлекательной именно из-за неравной ситуации в начале игры, которая создается участниками при первых бросках. Подобным механизмом игры вы можете пользоваться и в других играх, в которых все игроки, как правило, имеют одинаковое количество фишек.

Варианты правил

Попробуйте играть в игру «Ты мне, я тебе» по правилам, которые приближают ее к игре «Давать и брать», которую представляет зеркало казино х :

• Если выпадет 6, то вам нужно получить по одной фишке от каждого игрока.

• Если выпадет 1, то вы должны дать две фишки одному игроку по вашему выбору.

• Если выпадет 2, то вы можете требовать две фишки от любого игрока по вашему выбору.

«Единица - налево, двойка - направо, шесть - в горшок»

Веселая игра «Единица - налево, двойка - направо, шесть - в горшок», в которой может принимать участие любое количество участников, но лучше всего от трех до шести. Вам потребуются одна кость, несколько фишек и чаша для фишек.

Цель игры

Цель игры - не остаться единственным участником, у которого есть фишки.

Ход игры

У каждого участника в начале игры одинаковое количество фишек, например, три. Игру начинает любой игрок, а затем она продолжается по направлению часовой стрелки. Когда подошла ваша очередь, вы бросаете кость один раз:

• Если выпадет 1, то вы даете одну фишку своему соседу слева.

• Если выпадет 2, то вы даете одну фишку своему соседу справа.

• Если выпадет 6, то вы кладете одну фишку в чашу.

• Если выпадет какое- либо другое число, то ничего не происходит. Вы передаете кость следующему игроку.

Если у вас больше нет фишек, то вы временно выходите из игры и не имеете права бросать кость. Вы опять включаетесь в игру, если получите фишку от одного из своих соседей. Игра заканчивается, если фишки остались только у одного участника. Ему не повезло!

