В некоторых случаях просто необходим грузовик. Эта необходимость может возникнуть в связи с вашим же бизнесом, когда без перевозов продукции на большие расстояния вы просто не можете обойтись. Но вот владеть грузовиком не у каждого получится – больно дорогое это удовольствие. Именно поэтому на помощь может прийти приобретение автомобиля в рассрочку, чтобы перевезти необходимые вам вещи из точки А в точку Б не дожидаясь момента, когда вы накопите необходимую сумму на такую дорогую покупку. Но встаёт один вопрос – а где же можно было бы купить такую машину? Официальный сайт Камаз Компас компании «Тракс Восток Рус» могут помочь вам в этом.
Эта компания является официальным дистрибьютером грузовиков КАМАЗ Компас. Филиалы этой компании осуществляют свою работу во многих крупных, и не только в них, городах России, благодаря чему компания в состоянии обрабатывать оперативно не только заказы клиентов, но ещё и поставлять грузовой транспорт вовремя.
Компас является новой моделью КАМАЗа. Появился этот автомобиль на рынке всего лишь с 2022 года, а собирается же этот грузовик на грузовой платформе, созданной российским производством.
Эта компания ведёт продажу таких новых грузовых автомобилей, как Компас-12 и Компас-9, линейки моделей которых разнообразных.
В чём же преимущества грузовиков Компас-9? Какие же характеристики у этих моделей автомобилей?
• Длина устанавливаемой платформы от 4600 и до 7500 мм;
• Колёсная база 3365, 3845, а также 4475 мм;
• Грузоподъёмность от 6210 кг и до 6460 кг;
• Двигатель CUMMINS ISF, 3.8 литра, 112 кВт (то есть 152 л.с.);
• Полная масса составляет 9,5 тонн;
• Топливный бак от 130 и до 220 литров;
• Присутствует возможность заказать грузовик со спальным местом или же без него.
У Компас-12 также есть свои отличительные особенности в характеристиках:
• Длина устанавливаемой платформы от 5200 и до 8500 мм;
• Колёсная база 3845, 4700, а также 8500 мм;
• Грузоподъёмность составляет от 7760 кг и до 7960 кг;
• Двигатель CUMMINS ISF, 3.8 литра, 122 кВт (то есть 166 л.с.);
• Полная масса грузовика составляет 11 990 кг;
• Топливный бак вмещает в себя 220 литров;
• Кабина в этой модели уже оборудована спальным местом.
В машины Компас встроена пневматическая тормозная система, а также они
оснащены шести ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear.
Высокая грузоподъёмность гарантируется прочными мостами, низкой
собственной снаряжённой массой, полуэллиптическими рессорами, а
особенной геометрической характеристикой являются высокая манёвренность.
И при всё при этом на КАМАЗ Компас любой линейки действует трехлетняя
гарантия (либо же на 200 тысяч километров пробега).