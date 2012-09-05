Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Официальный сайт Камаз Компас




Официальный сайт Камаз Компас
14 Февраля 2023

В некоторых случаях просто необходим грузовик. Эта необходимость может возникнуть в связи с вашим же бизнесом, когда без перевозов продукции на большие расстояния вы просто не можете обойтись. Но вот владеть грузовиком не у каждого получится – больно дорогое это удовольствие. Именно поэтому на помощь может прийти приобретение автомобиля в рассрочку, чтобы перевезти необходимые вам вещи из точки А в точку Б не дожидаясь момента, когда вы накопите необходимую сумму на такую дорогую покупку. Но встаёт один вопрос – а где же можно было бы купить такую машину? Официальный сайт Камаз Компас компании «Тракс Восток Рус» могут помочь вам в этом.

Эта компания является официальным дистрибьютером грузовиков КАМАЗ Компас. Филиалы этой компании осуществляют свою работу во многих крупных, и не только в них, городах России, благодаря чему компания в состоянии обрабатывать оперативно не только заказы клиентов, но ещё и поставлять грузовой транспорт вовремя.

Компас является новой моделью КАМАЗа. Появился этот автомобиль на рынке всего лишь с 2022 года, а собирается же этот грузовик на грузовой платформе, созданной российским производством.

Эта компания ведёт продажу таких новых грузовых автомобилей, как Компас-12 и Компас-9, линейки моделей которых разнообразных.

В чём же преимущества грузовиков Компас-9? Какие же характеристики у этих моделей автомобилей?

• Длина устанавливаемой платформы от 4600 и до 7500 мм;

• Колёсная база 3365, 3845, а также 4475 мм;

• Грузоподъёмность от 6210 кг и до 6460 кг;

• Двигатель CUMMINS ISF, 3.8 литра, 112 кВт (то есть 152 л.с.);

• Полная масса составляет 9,5 тонн;

• Топливный бак от 130 и до 220 литров;

• Присутствует возможность заказать грузовик со спальным местом или же без него.

У Компас-12 также есть свои отличительные особенности в характеристиках:

• Длина устанавливаемой платформы от 5200 и до 8500 мм;

• Колёсная база 3845, 4700, а также 8500 мм;

• Грузоподъёмность составляет от 7760 кг и до 7960 кг;

• Двигатель CUMMINS ISF, 3.8 литра, 122 кВт (то есть 166 л.с.);

• Полная масса грузовика составляет 11 990 кг;

• Топливный бак вмещает в себя 220 литров;

• Кабина в этой модели уже оборудована спальным местом.

В машины Компас встроена пневматическая тормозная система, а также они оснащены шести ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear. Высокая грузоподъёмность гарантируется прочными мостами, низкой собственной снаряжённой массой, полуэллиптическими рессорами, а особенной геометрической характеристикой являются высокая манёвренность. И при всё при этом на КАМАЗ Компас любой линейки действует трехлетняя гарантия (либо же на 200 тысяч километров пробега).

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке