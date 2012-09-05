В некоторых случаях просто необходим грузовик. Эта необходимость может возникнуть в связи с вашим же бизнесом, когда без перевозов продукции на большие расстояния вы просто не можете обойтись. Но вот владеть грузовиком не у каждого получится – больно дорогое это удовольствие. Именно поэтому на помощь может прийти приобретение автомобиля в рассрочку, чтобы перевезти необходимые вам вещи из точки А в точку Б не дожидаясь момента, когда вы накопите необходимую сумму на такую дорогую покупку. Но встаёт один вопрос – а где же можно было бы купить такую машину? Официальный сайт Камаз Компас компании «Тракс Восток Рус» могут помочь вам в этом.

Эта компания является официальным дистрибьютером грузовиков КАМАЗ Компас. Филиалы этой компании осуществляют свою работу во многих крупных, и не только в них, городах России, благодаря чему компания в состоянии обрабатывать оперативно не только заказы клиентов, но ещё и поставлять грузовой транспорт вовремя.

Компас является новой моделью КАМАЗа. Появился этот автомобиль на рынке всего лишь с 2022 года, а собирается же этот грузовик на грузовой платформе, созданной российским производством.

Эта компания ведёт продажу таких новых грузовых автомобилей, как Компас-12 и Компас-9, линейки моделей которых разнообразных.

В чём же преимущества грузовиков Компас-9? Какие же характеристики у этих моделей автомобилей?

• Длина устанавливаемой платформы от 4600 и до 7500 мм;

• Колёсная база 3365, 3845, а также 4475 мм;

• Грузоподъёмность от 6210 кг и до 6460 кг;

• Двигатель CUMMINS ISF, 3.8 литра, 112 кВт (то есть 152 л.с.);

• Полная масса составляет 9,5 тонн;

• Топливный бак от 130 и до 220 литров;

• Присутствует возможность заказать грузовик со спальным местом или же без него.

У Компас-12 также есть свои отличительные особенности в характеристиках:

• Длина устанавливаемой платформы от 5200 и до 8500 мм;

• Колёсная база 3845, 4700, а также 8500 мм;

• Грузоподъёмность составляет от 7760 кг и до 7960 кг;

• Двигатель CUMMINS ISF, 3.8 литра, 122 кВт (то есть 166 л.с.);

• Полная масса грузовика составляет 11 990 кг;

• Топливный бак вмещает в себя 220 литров;

• Кабина в этой модели уже оборудована спальным местом.

В машины Компас встроена пневматическая тормозная система, а также они оснащены шести ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear. Высокая грузоподъёмность гарантируется прочными мостами, низкой собственной снаряжённой массой, полуэллиптическими рессорами, а особенной геометрической характеристикой являются высокая манёвренность. И при всё при этом на КАМАЗ Компас любой линейки действует трехлетняя гарантия (либо же на 200 тысяч километров пробега).

