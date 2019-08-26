«Франк»– сеть наземных и интернет-казино, появившаяся пару десятилетий назад. Когда-то этот логотип был хорошо известен многим завсегдатаям игорных заведений, здесь можно было найти красочные слоты с увлекательными играми. Когда деятельность казино на большей части территории России была запрещена, официальный сайт Франк казино занял нишу в сфере онлайн-гемблинга и уже много лет занимает ведущие позиции на этом рынке. Казино действует по лицензии, выданной на Кипре, ведь в РФ деятельность интернет-казино не лицензируется. Именно поэтому сайты периодически подвергаются блокировке, но это не мешает клиентам играть в казино Франк, ведь у сайта есть множество зеркал. Ими можно воспользоваться и в случае технических работ, высокой нагрузки на один из сайтов. Так что интернет-казино Франк всегда готово принять игроков.

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