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Официальный сайт Франк казино - только лучшие слоты
27 Ноября 2019
Теги: Игры

«Франк»– сеть наземных и интернет-казино, появившаяся пару десятилетий назад. Когда-то этот логотип был хорошо известен многим завсегдатаям игорных заведений, здесь можно было найти красочные слоты с увлекательными играми. Когда деятельность казино на большей части территории России была запрещена, официальный сайт Франк казино занял нишу в сфере онлайн-гемблинга и уже много лет занимает ведущие позиции на этом рынке. Казино действует по лицензии, выданной на Кипре, ведь в РФ деятельность интернет-казино не лицензируется. Именно поэтому сайты периодически подвергаются блокировке, но это не мешает клиентам играть в казино Франк, ведь у сайта есть множество зеркал. Ими можно воспользоваться и в случае технических работ, высокой нагрузки на один из сайтов. Так что интернет-казино Франк всегда готово принять игроков.

Помимо бесперебойной работы гемблеров привлекает немало других обстоятельств. Прежде всего, это честность заведения. Казино Франк много лет зарабатывало свою репутацию и дорожит ею. Сегодня открывается множество онлайн-казино, которые стараются завлечь игроков броской рекламой, обещанием фантастических бонусов. Зачастую это казино-однодневки, которые вообще не выплачивают выигрышей и исчезают, как только в сети поднимается шумиха по этому поводу. В других заведениях установлен нелицензионный софт с заниженным процентом выплат, и игроки выигрывают крайне редко, обычно не удается даже вернуть вложенные средства. Казино Франк – это лицензионные слоты и аккуратная выплата выигрышей в течение 24 часов.

Нравится любителям азартных игр и ассортимент. В казино Франк можно найти множество слотов, ставших классикой, легендарные «Книжки» от Новоматик, «Пробки» или «Безумную обезьянку» от Игрософт, «Золото ацтеков» от Мега Джек. Регулярно появляются новые, свежие игры. История, приключения и путешествия, поиск сокровищ, отдых, сказки и легенды – вот лишь некоторые темы, которым посвящены игры. Помимо слотов в казино можно сыграть в онлайн-рулетку, блэкджек. Умело распоряжаясь бонусами, участвуя в акциях, можно сократить свои затраты на игру и преумножить доходы. Шансы на дополнительный выигрыш получают участники лотерей и турниров, которые проводятся регулярно. А еще в рамках программы лояльности накапливаются баллы, которые можно обменять на деньги.

Франк казино

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