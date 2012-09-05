Автоцентром «АРТ-МОТОРС МБ» предоставляется возможность приобретение надежных, комфортных и современных новых автомобилей дилера Мерседес. В автосалоне можно приобрести новый Mercedes 2021 года от официального дилера.





Модели Mercedes Benz в Башкортостане



Дилерским центром предлагается линейка серийных и эксклюзивных моделей Mercedes Benz. Дилером предлагаются комфортные безопасные модели представительского класса.

В настоящее время Mercedes Benz GLB Class в Уфе стала гораздо удобнее. После размещения заказа, завод, находящийся в Германии в прописанные сроки доставляет выбранный автомобиль в Башкортостан.

Линейка представительского класса представлена: седанами, хэтчбеками, универсалами, кабриолетами и родстерами, купе, внедорожниками, минивэнами и кемперами.





«АРТ-МОТОРС» открывает мир Mercedes Benz



В дилерском центре можно не только купить Мерседес Бенц GLC 2021 года, но и получить полный пакет услуг, включающий выбор, саму покупку, а также эксплуатацию автомобиля премиум класса. Автосалоном предлагается: экспозиция популярных моделей; продажа новых автомобилей Mercedes Benz; тест-драйв автомобилей; персональный подход и индивидуальное обсуждение о комплектациях, стоимости, способах оплаты, а также технического обслуживания автомобилей; оформление кредитных и лизинговых программ, которые предлагаются со сниженной ставкой, при оформлении на срок от 1 года до 5 лет; продажа и приобретение исключительно оригинальных запчастей, необходимых атрибутов, включая авторезину.



Дилерским центром предусмотрено сервисное обслуживание автомобилей, гарантийное обслуживание и пост гарантийный ремонт на специализированной площадке технического центра. «АРТ-МОТОРС» соблюдает высочайшие стандарты бренда, заботится о своих клиентах. Каждый этап от приобретения до владения клиентом автомобилем полностью предусмотрен. Участники программы S-Lounge имеют возможность круглосуточной поддержки горячей линии, приоритетной записи в сервис.

