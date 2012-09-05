Автоцентром «АРТ-МОТОРС МБ» предоставляется возможность приобретение надежных, комфортных и современных новых автомобилей дилера Мерседес. В автосалоне можно приобрести новый Mercedes 2021 года от официального дилера.
Модели Mercedes Benz в Башкортостане
Дилерским центром предлагается линейка серийных и эксклюзивных моделей
Mercedes Benz. Дилером предлагаются комфортные безопасные модели
представительского класса.
В настоящее время Mercedes Benz GLB Class в Уфе стала гораздо удобнее. После размещения заказа, завод, находящийся в Германии в прописанные сроки доставляет выбранный автомобиль в Башкортостан.
Линейка представительского класса представлена: седанами, хэтчбеками, универсалами, кабриолетами и родстерами, купе, внедорожниками, минивэнами и кемперами.
«АРТ-МОТОРС» открывает мир Mercedes Benz
В дилерском центре можно не только купить Мерседес Бенц GLC 2021 года,
но и получить полный пакет услуг, включающий выбор, саму покупку, а
также эксплуатацию автомобиля премиум класса. Автосалоном предлагается: экспозиция популярных моделей; продажа новых
автомобилей Mercedes Benz; тест-драйв автомобилей; персональный подход и
индивидуальное обсуждение о комплектациях, стоимости, способах оплаты, а
также технического обслуживания автомобилей; оформление кредитных и
лизинговых программ, которые предлагаются со сниженной ставкой, при
оформлении на срок от 1 года до 5 лет; продажа и приобретение
исключительно оригинальных запчастей, необходимых атрибутов, включая
авторезину.
Дилерским центром предусмотрено сервисное обслуживание автомобилей,
гарантийное обслуживание и пост гарантийный ремонт на специализированной
площадке технического центра. «АРТ-МОТОРС» соблюдает высочайшие стандарты бренда, заботится о своих
клиентах. Каждый этап от приобретения до владения клиентом автомобилем
полностью предусмотрен. Участники программы S-Lounge имеют возможность
круглосуточной поддержки горячей линии, приоритетной записи в сервис.