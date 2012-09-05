Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Официальный дилер «Mercedes-Benz» в Уфе




Официальный дилер «Mercedes-Benz» в Уфе
22 Декабря 2021
Теги: авто

Автоцентром «АРТ-МОТОРС МБ» предоставляется возможность приобретение надежных, комфортных и современных новых автомобилей дилера Мерседес. В автосалоне можно приобрести новый Mercedes 2021 года от официального дилера.


Модели Mercedes Benz в Башкортостане

Дилерским центром предлагается линейка серийных и эксклюзивных моделей Mercedes Benz. Дилером предлагаются комфортные безопасные модели представительского класса.
В настоящее время Mercedes Benz GLB Class в Уфе стала гораздо удобнее. После размещения заказа, завод, находящийся в Германии в прописанные сроки доставляет выбранный автомобиль в Башкортостан.
Линейка представительского класса представлена: седанами, хэтчбеками, универсалами, кабриолетами и родстерами, купе, внедорожниками, минивэнами и кемперами.


«АРТ-МОТОРС» открывает мир Mercedes Benz

В дилерском центре можно не только купить Мерседес Бенц GLC 2021 года, но и получить полный пакет услуг, включающий выбор, саму покупку, а также эксплуатацию автомобиля премиум класса. Автосалоном предлагается: экспозиция популярных моделей; продажа новых автомобилей Mercedes Benz; тест-драйв автомобилей; персональный подход и индивидуальное обсуждение о комплектациях, стоимости, способах оплаты, а также технического обслуживания автомобилей; оформление кредитных и лизинговых программ, которые предлагаются со сниженной ставкой, при оформлении на срок от 1 года до 5 лет; продажа и приобретение исключительно оригинальных запчастей, необходимых атрибутов, включая авторезину.

Дилерским центром предусмотрено сервисное обслуживание автомобилей, гарантийное обслуживание и пост гарантийный ремонт на специализированной площадке технического центра. «АРТ-МОТОРС» соблюдает высочайшие стандарты бренда, заботится о своих клиентах. Каждый этап от приобретения до владения клиентом автомобилем полностью предусмотрен. Участники программы S-Lounge имеют возможность круглосуточной поддержки горячей линии, приоритетной записи в сервис.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
В поисках сюжета - . (+48)
Прокат легковых автомобилей... - . (+59)
«Молотки» дешевеют... - . (+40)
Шины Yokohama - качество и дол... - . (+373)
Процесс сборки опоры с подшипн... - . (+300)
Автосалон Урус Авто... - . (+321)
Энерджи Авто - . (+387)
Цилиндрические поверхности кол... - . (+260)
Сборка червячной передачи... - . (+341)
Кредитование под залог спецтех... - . (+317)
Клеевое соединение... - . (+358)
Пайка твердыми припоями... - . (+439)
Аксессуары и пленка для автомо... - . (+458)
Внешние дефекты - . (+408)
Измерение зазора... - . (+444)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке