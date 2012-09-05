Официальный дебют модели, о которой идет речь, состоялся в 1944 году, причем одновременно с ней был представлен публике и «компактный американский Pontiac» PV 60. Но тот хоть был уже готов к запуску в серию, а новая машина PV444, красовавшаяся на подиуме посреди крытого теннисного корта в центре Стокгольма, была смонтирована наспех и самостоятельно передвигаться не могла, — ну точь-в точь как наш ВАЗ-2110 на недавнем логовазовском салоне в Манеже! (Интересно, как по-шведски будет «показуха»?) Лишь к февралю 1947 года завод смог выпустить первую установочную партию из шестнадцати машин. «Американец» PV 60 раскручивался немногим быстрее, зато выпуск длиннобазных таксомоторов 800-й серии все э го время не прекращался. Полные обороты завод набрал только в 1948-м, когда машина уже получила приз на бельгийском Конкурсе Элегантности (чего с автомобилями Volvo еще не случалось).

Верхнеклапанный 4-цилиндровый мотор автомобиля PV444 (1414куб.см, 40л.с.) был агрегирован с новой трехскоростной коробкой скоростей, имевшей синхронизаторы на второй и на третьей передачах. Коробку для этой модели поставляли не американцы, а свое шведское предприятие — уже из вестный нам Hopping; правда, муфта сцепления осталась американской (Borg & Beck), и задний мост тоже (Spicer). Подвески были выполнены на спиральных пружинах, причем передняя — по типу американской машины Plymouth, а задняя — по типу американской же машины Oldsmobile, с поправкою на размеры. (Ассар Габриэльссон постоянно ездил в Штаты, разыскивал там этнических шведов среди работников автопромышленности и уговаривал их внести посильный вклад в национальное автомобилестроение исторической родины; этим и объясняются столь многочисленные и ощутимые заокеанские «обертона» в чисто европейской машине. К сожалению, его старания договориться с американцами насчет поставок фирме листового проката оказались не столь успешными: американцам стального листа .не хватало самим.)