Перед приобретением любого объекта недвижимости требуется их тщательная проверка. Сделать это сегодня уже можно в онлайн-режиме, без походов в разные организации или же филиалы. Чтобы выполнить онлайн-проверку, достаточно открыть официальный веб-сайт Росреестра https://rosreester.net/ и ввести необходимые данные. В частности, в специальной графе необходимо указать адрес объекта недвижимости или же кадастровый номер. Если у вас нет таких данных, отчаиваться не стоит. Через данный сервис легко можно найти не только адрес интересующего вас объекта, но и кадастровый номер.



После того, как вы найдете объект по кадастровому адресу или же кадастровому номеру, можно переходить к оформлению услуги по проверке недвижимости. Как только вы оплатите услугу, на ваш электронный почтовый адрес придет полный отчет, в котором будет дан обзор юридической чистоты объекта. На составление такого отчета требуется несколько часов. Время обработки данных зависит от степени загруженности базы. Проверка ведется на наличие обременений, долгов или же ареста конкретного объекта недвижимости. Через сервис возможна только юридическая проверка недвижимости до приобретения. Кроме обычных заказов принимаются и срочные отчеты. Если временной диапазон на выполнение проверки обычным способом требуется от шести часов до суток, то в случае срочной проверки время сокращается до 6-12 ч. При составлении отчетов используются исключительно актуальные данные о недвижимости. Пользователь получает гарантию на исполнение заказа. В случае возникновения тех. сбоев или же невозможности найти объект, ему полностью возвращаются денежные средства.





Онлайн-проверка земельных участков



В онлайн-режиме через базы Росреестра можно проверить и земельный участок https://rosreester.net/proverit-uchastok с использованием адреса объекта или же кадастрового номера. Проверка также предусматривает наличие арестов, обременений или же залогов. Кроме этого отчет содержит общие сведение о владельце и об участке. Для этого посетители сервиса должны внести адрес или же кадастровый номер участка с указанием города, дома и улицы. Доступны два варианта - стандартный и расширенный поиск. Подобной проверке подлежат все объекты недвижимости, поставленные на учет Росреестра.



Каждому участку, поставленному на учет данного ведомства, присуждается кадастровый номер. Он является уникальным. Найти такой номер можно в документации на землю. Если покупателю кадастровый номер неизвестен, поискать его можно по адресу земельного участка. Такие сведения являются взаимосвязанными. После указания вышеперечисленных данных, начнется полная юридическая проверка земельного надела. В соответствующем отчете, который вы получите по электронной почте, будут приведены все данные о владельце земли, наличии залога, ареста или же обременений.

