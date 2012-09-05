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Однокамерный воздухоосушитель
12 Ноября 2020
Теги: авто

Осушитель воздуха состоит из осушительной коробки и корпуса с выпускным воздушным клапаном и устройством для восстановления гранул. Обычно гранулы регенерируют посредством включения ресивера регенерации с интегральным регенерирующим дросселем.

Работа

Когда выпускной воздушный клапан закрыт, то сжатый воздух протекает через осушительную коробку и оттуда проходит в питающий ресивер. В то же самое время ресивер регенерации (объемом приблизительно 4-6 л) наполняется сухим сжатым воздухом. Когда поток воздуха пропускается через осушительную коробку, вода удаляется из влажного сжатого воздуха и поглощается гранулами.

Гранулированный состав в осушающей коробке обладает ограниченной водопоглощающей способностью и поэтому должен регенерировать через регулярные интервалы. В процессе регенерации сухой сжатый воздух из ресивера регенерации через регенерирующий дроссель проходит сквозь влажный гранулированный состав, извлекая из него влагу, и через открытый выпускной клапан возвращается в атмосферу. В воздушных осушающих установках с интегрированным регулятором давления элемент управления регенерацией устанавливается в корпусе клапана воздухоосушителя.

Управляющее устройство обычно включает в себя педаль тормоза и все устройства, оказывающие влияние на оборудование управления.


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