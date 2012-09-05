Один из ключевых этапов Кубка мира по ралли-рейдам, российско-французское Мастер-ралли, в этом году не состоится. Причина до обидного проста — российская группа Мастер, выступавшая генеральным спонсором марафона, прекратила его финансирование.

В середине мая на международном саммите в Риге Россия была принята в так называемую Северную зону FIA, которая объединяет спортивное пространство стран северной Европы и Балтии. Это решение позволит россиянам участвовать в совместных чемпионатах Северной зоны по ралли, кольцу, офф-роад, картингу и другим гоночным дисциплинам. В том числе, со временем, и в качестве «принимающей стороны».

Как сообщили нам в Российской автомобильной федерации, в этом году будет разыгран трехэтапкый Кубок России по трак-триалу. Откроют «грузовую» серию 23-24 августа традиционные соревнования в подмосковных Бронницах. Через неделю, 30-31 августа, участники опробуют новую полосу препятствий на пензенском автодроме Вираж. Завершат Кубок России 18-19 октября соревнования в уральском Миассе.

Столичная Лукойл Ралли Тим открыла летний сезон майскими тестами в южной Эстонии, в которых приняли участие оба пилота нефтяников — Станислав Грязин и Юрий Трутнев. Там же тренировался на восстановленном после переворота на ралли Снежная Ладога Лансере и московский «частник» Геннадий Денисов. В планах Денисова на лето — не только гонки в России (ралли Белые ночи, Гуково и Новороссийск), но и выступление на эстонском ралли EOS, на которое, по традиции, приедет сам Маркко Мартин.

Французская техника в российской раллийной группе N2 понемногу разбавляется немецкими машинами. В Москве компанию пилотам Ситроена уже не раз составлял Александр Савостин, переделавший кольцевой VW Polo з раллийный. Ну а в Питере своим путем пошел опытный пилот.