Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Одного осмотра недостаточно




Одного осмотра недостаточно
17 Мая 2019
Теги: авто

Ехал по улице с превышением скорости. Неожиданно встречный грузовик начал разворачиваться — и мы столкнулись. В аварии получил тяжелые ранения. Прошло несколько месяцев, но уголовное дело так и не возбудили. Кто виноват в ДТП и почему нет дела?

Евгений Ставцев, Киев

Невозможно ответить на столь серьезный вопрос только по вашему почти телеграфному сообщению. В аварии есть как минимум две стороны, у каждой из которых есть собственный взгляд на произошедшее. Возможно, грузовик начал разворачиваться неожиданно только для вас, поскольку вы, скажем, отвлеклись от управления и превысили скорость движения. Так, вполне возможно даже без вашего участия рассчитать, что при разрешенной на данном участке скорости и неограниченной видимости вы сумели бы предотвратить ДТП путем своевременного экстренного торможения, как только грузовик начал разворот. Можно также рассчитать, каково время разворота грузовика до точки удара, при той скорости, которую назовет водитель грузовика. Если около 4 секунд и более — то этого вполне достаточно, чтобы остановиться на сухой дороге со скорости 60 км/час. Наличие в материалах ДТП подобных расчетов вполне может привести к отказу в возбуждении дела ввиду вины самого пострадавшего. Но в любом случае, в ваших интересах, чтобы обстоятельства аварии проанализировал опытный адвокат.

Правы сотрудники ГАИ. Внимательно почитайте регистрационные документы. Они основаны на Законе «0 порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, ввозимых (пересылаемых) гражданами на таможенную территорию Украины» (ст.8), который устанавливает, что транспортные средства, ввозимые гражданами в Украину при переселении на постоянное место жительства, подлежат постановке на временный учет в отделы регистрации ГАИ на срок до одного года. При этом гражданину оформляются документы на право временной эксплуатации сроком действия на 1 год без права отчуждения таких транспортных средств или передачи их в пользование другим лицам на тот же срок.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Не скупись! - . (+49)
С удвоенными «Симами»... - . (+67)
Криминальный автобизнес... - . (+134)
Легендарные автомобили VOLVO... - . (+64)
Лас-Вегас: ставки на аудиотехн... - . (+61)
“Nissan” бьет рекорды... - . (+66)
Поговорим о спецномерах... - . (+73)
Спецсигналы - . (+70)
Число “льготных” машин сведено... - . (+62)
Еще один алмаз - . (+55)
“Volvo Cars" - . (+47)
Вулкан – лучшее круглосуточное... - . (+63)
Поддержка российского автопром... - . (+50)
Седьмое поколение “Silvia”... - . (+53)
“Персоналка” Жака Ширака выбир... - . (+51)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 3 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке