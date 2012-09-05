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Однодиновый комбайн
16 Октября 2020
Теги: авто

Новую модель головного устройства от «Ргоху» на нашем рынке ожидали давно. Оно и понятно: автомобильную аппаратуру подобного класса, имеющую «однодиновые» размеры, у нас еще надо поискать. А если какая «голова» и отыщется, то ее цена вряд ли будет ниже $350. Между тем спрос на подобную технику явно опережает предложение, ведь многие автовладельцы желают слушать в машине не только радио, но и более качественную музыку, записанную как на «компактах», так и на кассетах. По мнению экспертов, популярность «кассетников» за последние годы практически не снизилась, что во многом обусловлено таким преимуществом «лепгопротяжек», как возможность самостоятельной записи на пленку любимых музыкальных композиций. Поэтому, считают специалисты, все «три источника и три составные части» автозвука — радио, магнитные носители и СD- диски — обречены на долгую совместную жизнь. А раз так, то оптимальным вариантом недорогого головного устройства для машины является именно музыкальный комбайн.

Сразу оговоримся: многофункциональные радиоаппараты, предназначенные для установки в автомобиле. на рынке присутствуют достаточно давно — вспомним, например. «двухдиновые» модели того же брэнда «Ргоlову». Но размер этих «голов» не всякому подходит — их высота не «вписывается» в европейский и украинский стандарты штатного места, отведенного под магнитолу. Их установка в машину — нетривиальная задача, требующая значительных затрат.

Мал да удал

Появление же «однодиновой» модели Ргокxу НХ-555НХ разом снимает упомянутые выше проблемы и делает этот аппарат явным лидером в своем сегменте, тем более что, несмотря на компактность, «три пятерки» по своим функциональным возможностям не уступают «крупногабаритным» собратьям. Взять, к примеру, приемный модуль. В нем используется современный высокоскоростной (с памятью на 18 станций) тюнер, работающий в диапазонах ПУ1, УКВ и АМ (последний вариант — как опция). Для настройки применяется как ручной, так и автоматический поиск. При желании можно сразу же занести в память частоты вещания самых мощных радиостанций и дальше просто «извлекать» их нажатием кнопок или «перебирать» в режиме сканирования. Все управление комбайном полностью электронное, включая кассетную леку.

СD-плейер новинки отличается повышенной виброустойчивостью, обеспечивая надежное воспроизведение записи даже при движении по неровным дорогам. По желанию пользователя дорожки могут «проигрываться» в случайном или обратном порядке либо в режиме сканирования. Разумеется, у «сидишника» также есть режим паузы.


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