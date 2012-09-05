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Один из них, из концепт-каров
25 Декабря 2020
Теги: авто

Создание Scimitar финансировал Том Николс, глава компании Mathieson Chemical Со. Он стремился к широкому распространению алюминия в автоиндустрии и надеялся, что шоу-кар пробудит интерес к этому материалу. Он хотел, чтобы кузов был алюминиевым на все 100%. “Я сказал, - сказал Стивенс, - что этого делать не стоит, чтобы не разозлить сталелитейный концерн US Steel. Остановились на 50%'.

Изготовили 3 прототипа: купе, седан и универсал. Все серебристые поверхности были сделаны из алюминия, черные - из стали. Кузова заказали немецкой фирме Reuter. На боковине имелась выштамповка в виде сабельного лезвия: “Мы назвали проект "Саблей" потому, что у Oldsmobil уже были "Рапира" и “Улан" (Lancer). И мы применили клиновидный радиатор раньше, чем Ford Edsel. Для складывания крыши у нас использовались 5 электромоторов, у Ford Skyliner - 15!"

Прототипы показали в Женеве, Париже и Нью- Йорке, а затем проехали на них по всей стране. После ухода Николса их продали - два в музей Харры, один - какому-то неизвестному. Стивенс: "Однажды этот человек позвонил мне и спросил, хочу ли я иметь эту машину? Я поинтересовался, сколько он хочет за нее, а он сказал: "Я пришлю ее Вам". Сейчас она стоит в нашем музее".

 


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