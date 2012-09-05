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Один из них, из джипов
24 Декабря 2020
Теги: авто

В апреле 42-го Стивенс показал в SAE (Общество Автомобильных Инженеров) "бумажный" проект под названием Victory Саг, т.е., "Победа", - легкий простой автомобиль, который, как он считал, нужно было готовить заблаговременно.

Фирма Willys выпускала тогда военный Jeep. В книге ‘My favourite dream" Стивенс пишет: "После презентации в SAE главный инженер Willys Делмар ‘Барни" Руз позвонил мне и сказал: ‘Нам нужно поговорить". Я отправился в Толедо, в какое-то ненормальное строение - шесть башен, множество колонн... Мы сделали два образца “Победы" (кодовое обозначение 6/66). Руз и Джозеф Фрэзер, президент Willys, вели о них страстную полемику, и однажды Фрэзер расстроился до того, что заболел!

Через пару месяцев позвонил Руз и сказал, что Фрэзер разговаривал с “Железным" (Чарли Соренсен, производственный гений и один из ближайших друзей и соратников Генри Форда), дал ему своих людей и ‘все пропало!" Я поехал в Толедо (меня этот разговор скорее воодушевил, чем расстроил), чтобы повидаться с Соренсеном - после ухода от Форда Willys выделил ему комнату в упоминавшемся “мавзолее”. Он сказал: ‘Я видел вашу машину. Это прекрасный маленький автомобиль, но нужно смотреть правде в лицо: мы не можем состязаться с GM, Studebaker и всеми остальными. Я не могу делать 40 тысяч автомобилей по цене, которую предлагают "большие парни’, способные выпускать 100 тысяч или миллион, или сколько угодно. Но я предвижу, что после войны Jeep окажется ненужным. Давайте попытаемся сделать из него Вашу “Победу".

Я выполнил несколько эскизов. Это не является моей сильной стороной, позже у меня были люди, которые делали их для меня. Но вместе с архитектурным образованием я научился эскизировать и делал это правильно. Я раскрасил рисунки цветными карандашами и показал их Соренсену. Соренсен сказал: ‘Это оно!"

‘Оно" был первый внедорожник! Это было в 1946 году, и это был универсал, использующий стандартную переднюю часть Willys Jeep, и это был скорее грузовой, нежели легковой автомобиль. Чуть позже (в 1949-м) Стивенс создал Jeepster - скорее легковой, чем грузовой автомобиль, предвосхитивший целый класс внедорожников вроде Range Rover или Ford Bronco. Парадоксально, но именно автор термина “планируемое старение’ создал самую жизнеспособную концепцию, не стареющую более полувека - больше, чем “Жук”!

ОДИН ИЗ НИХ, ИЗ “КАЙЗЕРОВ”

В это время Фрэзер окончательно рассорился с компанией Willys и объединился с богатейшим промышленником Генри Кайзером, поставившим изготовление транспортных судов Liberty чуть ли не на конвейер: один в день! Они создали фирму Kaiser- Frazer, купили производственную базу Graham-Paige и на год раньше нашей “Победы’ начали выпускать первые в мире автомобили с понтонными кузовами.


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